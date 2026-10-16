Berlin und Paris nähern sich Einigung bei Verbrenner- und "Made in Europe"-Autos

- von Andreas ⁠Rinke und Philip Blenkinsop

Brüssel, 15. Okt (Reuters) - Frankreich und Deutschland nähern sich einer Einigung über die Zukunft des Verbrennermotors an, die eine Aufweichung des für 2035 geplanten faktischen Verbots für Neuwagen bedeuten würde. Zugleich wollen beide Regierungen laut einem vorläufigen Kompromisspapier die Anforderungen für den Anteil in Europa produzierter Autobauteile schrittweise hoch fahren. Nach dem deutsch-französischen Plan, über die aber etwa in der schwarz-roten Koalition noch eine Einigung erreicht werden ‌muss, würde das CO2-Reduktionsziel für Neuwagen von bisher 100 auf 90 Prozent sinken, ohne dass weitere Ausgleichsmaßnahmen erforderlich wären. Das abgeschwächte Ziel kommt den Wünschen der deutschen Automobilhersteller entgegen.

SOLL ES FÜR WENIGER CO2-EMISSIONEN AUSGLEICH GEBEN?

Die Europäische Kommission hatte im vergangenen ⁠Jahr vorgeschlagen, dass die ⁠CO2-Emissionen von Pkw bis 2035 um 90 Prozent gegenüber dem Niveau von 2021 sinken sollten. Sie erklärte jedoch, dass die Automobilhersteller die Lücke bis auf 100 Prozent schließen müssten, indem sie kohlenstoffarmen Stahl und alternative Kraftstoffe einsetzten.

Umweltminister Carsten Schneider wiederum schlug Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Namen der SPD vor, das CO2-Reduktionsziel für Neuwagen von bisher 100 auf 95 Prozent zu senken. Weitere fünf Prozent der Emissionen könnten demnach ausgeglichen werden, wenn im Gegenzug verbindlich in Europa hergestellter grüner und recycelter Stahl verbaut werde. Eine weitergehende Aufweichung ‌komme für die Minister aber nicht in Frage: "Weitere Kompensationen von unterhalb von 90 ‌Prozent lehnen wir ab", heißt es in dem Brief, der Reuters am Donnerstag vorlag. Deshalb muss jetzt noch innerhalb der Koalition eine Einigung gefunden werden. Der CDU-Wirtschaftsrat hatte eine Absenkung auf 80 Prozent CO2-Minderung vorgeschlagen, die auch nicht durch enge Anrechnungsgrenzen "praktisch wirkungslos" werden dürfe.

In dem zwischen der ⁠deutschen und der französischen Regierung ausgehandelten vorläufigen Papier ist zudem zusätzliche Flexibilität vorgesehen, damit die Hersteller auf externe Schocks reagieren und unverhältnismäßige ‌Strafzahlungen vermeiden können. "Für den Zeitraum 2030–2031 sollten daher mehrjährige Zielzeiträume eingeführt ⁠werden, die eine Mittelwertbildung ermöglichen – ebenso wie ein Anrechnungsmechanismus für CO2-Gutschriften, die ausschließlich im Jahr 2029 generiert wurden", heißt es in dem Reuters vorliegenden Papier. Die im Jahr 2029 generierten Gutschriften sollten sieben Gramm CO₂ pro Kilometer pro Fahrzeughersteller nicht überschreiten. Für leichte Nutzfahrzeuge sei angesichts der deutlich geringeren Elektrifizierungsrate in diesem Segment ebenfalls zusätzliche Flexibilität erforderlich.

MERZ UND ‌MACRON WOLLEN MEHR AUTOPRODUKTION IN EU UND EUROPA

"Ein zentrales Element des ⁠Pakets sollte eine stärkere Verknüpfung zwischen öffentlicher Förderung und ⁠europäischer Wertschöpfung sein", heißt es in dem Papier. Deshalb wird ein stetig steigender Anteil an europäischer Fertigung vorgeschlagen. Für den Automobilsektor sollte "Made in Europe" die EU-27 umfassen, aber auch Ländern wie Großbritannien eine Beitrittsmöglichkeit bieten, wenn sie zum 1. Januar 2020 Teil des EU-Binnenmarktes waren.

Für den Zeitraum 2028/2029 sollten für förderfähige Fahrzeuge folgende Anforderungen gelten, schlagen beide vor: Das Fahrzeug müsse in Europa montiert werden, wobei mindestens 70 Prozent der gesamten Wertschöpfung auf Komponenten (ohne Batterie) entfallen müssten. Mindestens zehn Prozent der Batterien sollten drei wesentliche in Europa hergestellte Komponenten enthalten, einschließlich der Zellen. Darüber hinaus sollten mindestens 50 Prozent der Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs des Fahrzeugs und 50 Prozent seiner wichtigsten elektronischen Systeme in der EU hergestellt werden. 2030/2031 solle der europäische Batterieanteil auf 20 ⁠Prozent steigen. 2032/2034 sollten mindestens 70 Prozent der Batterien fünf Hauptkomponenten enthalten, die in Europa hergestellt werden. Danach solle es noch strengere Vorgaben für förderfähige Autos geben. Auch der Forschungs- und Entwicklungsanteil solle steigen.

(Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)