Big Show bei Tesla. Anthropic-Investoren senken Bewertungsziele.

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00:00 Intro: Montag keine Sendungen

01:25 Überblick: Ruhiger Start

02:04 Zinsanhebungen | Inflation | Anleihemarkt

03:49 Meldungen: Anthropic | Tesla (Analysten)

07:00 Ölwerte & Geopolitik

09:19 J. B. Hunt | Banken | Alcoa

11:16 Meldungen Tech: Microsoft | LLM | CoreWeave

12:58 Ausblick nächste Woche, Teil 1: Tech-Werte

14:54 Analysten Teil 1: Western Digital | Seagate

16:22 Ausblick nächste Woche Teil 2: Außerhalb Tech

17:09 Analysten Teil 2: Disney | Hotels | SpaceX | Chipotle u.v.m.



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732 Valley Road

07043 Montclair, New Jersey

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