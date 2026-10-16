Big Show bei Tesla. Anthropic-Investoren senken Bewertungsziele.
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00:00 Intro: Montag keine Sendungen
01:25 Überblick: Ruhiger Start
02:04 Zinsanhebungen | Inflation | Anleihemarkt
03:49 Meldungen: Anthropic | Tesla (Analysten)
07:00 Ölwerte & Geopolitik
09:19 J. B. Hunt | Banken | Alcoa
11:16 Meldungen Tech: Microsoft | LLM | CoreWeave
12:58 Ausblick nächste Woche, Teil 1: Tech-Werte
14:54 Analysten Teil 1: Western Digital | Seagate
16:22 Ausblick nächste Woche Teil 2: Außerhalb Tech
17:09 Analysten Teil 2: Disney | Hotels | SpaceX | Chipotle u.v.m.
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