Big Show bei Tesla. Anthropic-Investoren senken Bewertungsziele.

Markus Koch · Uhr
Thema: E-MobilitätBatterienKI
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02:04 Zinsanhebungen | Inflation | Anleihemarkt
03:49 Meldungen: Anthropic | Tesla (Analysten)
07:00 Ölwerte & Geopolitik
09:19 J. B. Hunt | Banken | Alcoa
11:16 Meldungen Tech: Microsoft | LLM | CoreWeave
12:58 Ausblick nächste Woche, Teil 1: Tech-Werte
14:54 Analysten Teil 1: Western Digital | Seagate
16:22 Ausblick nächste Woche Teil 2: Außerhalb Tech
17:09 Analysten Teil 2: Disney | Hotels | SpaceX | Chipotle u.v.m.

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