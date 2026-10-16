Das Wichtigste in Kürze Bigbank* zahlt Neukunden 3,90 % Zinsen p. a. auf's Tagesgeld

Die Zinsgarantie gilt vier Monate ab Kontoeröffnung, danach aktuell 2,25 % variabel

Verzinsung bis 250.000 €, keine Mindestanlage, keine Kontogebühren

Nur für das erste Bigbank Tagesgeldkonto, frühere Tagesgeldkunden sind ausgeschlossen

Einlagensicherung über Estland bis 100.000 € pro Kunde

3,90 % Tagesgeldzinsen für vier Monate

Beim Bigbank Tagesgeld* bekommen Neukunden einen Aktionszins von 3,90 Prozent p. a.. Die Bank garantiert diesen Zins für vier Monate ab der Kontoeröffnung. Ein Enddatum für die Aktion nennt Bigbank derzeit nicht.

Bigbank verzinst Guthaben bis 250.000 Euro, eine Mindesteinlage gibt es nicht. Bei 10.000 Euro kommst du in den vier Aktionsmonaten auf rund 130 Euro Zinsen vor Steuern. Die Bank schreibt die Zinsen einmal im Jahr zum 31. Dezember gut.

Als Neukunde gilt, wer zum ersten Mal ein Tagesgeldkonto bei Bigbank eröffnet. Hast du schon einmal ein Bigbank Tagesgeldkonto eröffnet und es danach geschlossen oder storniert, bekommst du den Bonuszins nicht. Für die Kontoeröffnung musst du volljährig sein, in Deutschland wohnen und ein deutsches Referenzkonto haben.

In der aktuellen onvista-Übersicht der Tagesgeld-Angebote zahlen Revolut mit 4,25 Prozent und Openbank mit 4,0 Prozent mehr. Bei Revolut gilt der Zins aber nur zwei Monate und für höchstens 25.000 Euro, bei Openbank vier Monate für bis zu 100.000 Euro. Wegen der Kombination aus hohem Zins, vier Monaten Garantie und einem Höchstbetrag von 250.000 Euro zählt das Bigbank Angebot damit aktuell zu den stärkeren Tagesgeldaktionen.

Keine Gebühren und 2,25 % nach der Aktion

Für die Kontoführung, Einzahlungen und Auszahlungen berechnet Bigbank keine Gebühren. Du kannst jederzeit Geld einzahlen und abheben. Eine Auszahlung auf dein Referenzkonto führt die Bank zwei Bankarbeitstage nach Eingang des Auftrags aus. Bis dahin bekommst du weiter Zinsen.

Nach den vier Monaten gilt der reguläre Zinssatz. Er liegt derzeit bei 2,25 Prozent und ist variabel, die Bank kann ihn also jederzeit ändern. Bei vielen anderen Banken fällt der Zins nach der Aktion deutlich niedriger aus. Openbank* zahlt danach zum Beispiel 2,0 Prozent.

Wie sicher ist das Geld?

Bigbank ist eine Bank mit Sitz in Estland und hat in Deutschland eine Zweigniederlassung. Deine Einlagen schützt deshalb die estnische Einlagensicherung. Sie deckt nach EU-weit einheitlichen Regeln bis 100.000 Euro pro Kunde ab, aufgelaufene Zinsen eingeschlossen.

Den Aktionszins zahlt Bigbank aber auf bis zu 250.000 Euro. Was über 100.000 Euro hinausgeht, ist nicht gesetzlich abgesichert. Wenn du mehr anlegen willst, ist es sinnvoll, das Geld auf mehrere Banken zu verteilen.

Nicht für jeden das passende Angebot?

Hattest du schon einmal ein Tagesgeldkonto bei Bigbank, bekommst du den Aktionszins nicht. Auch wer nur eine kleinere Summe kurz parken will oder den Zins möglichst lange garantiert haben möchte, findet anderswo eventuell passendere Konditionen. VW Bank* und BBVA* garantieren ihren Zins zum Beispiel sechs Monate lang, allerdings mit 3,75 Prozent.

Einen Überblick über die aktuellen Zinsen, Laufzeiten und Höchstbeträge findest du in der onvista-Übersicht zu Tagesgeld im Oktober 2026.

Fazit: Hoher Zins mit großem Spielraum beim Anlagebetrag

Mit 3,90 Prozent für vier Monate gehört das Tagesgeld von Bigbank* aktuell zu den stärkeren Neukundenaktionen. Interessant ist es vor allem für Sparer, die einen größeren Betrag anlegen wollen. Auch nach der Aktion liegt der Zins mit 2,25 Prozent eher im oberen Bereich. Beachte, dass die Einlagensicherung nur bis 100.000 Euro reicht. Wenn die vier Monate vorbei sind, solltest du den Zins wieder mit anderen Angeboten vergleichen.