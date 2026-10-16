Bundestag beschließt Frühstartrente

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠16. Okt (Reuters) - Der Bundestag hat am Freitag mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und ‌SPD die sogenannte Frühstartrente beschlossen. Damit wird erstmals eine staatlich ⁠geförderte ⁠private Altersvorsorge bereits im Kindesalter eingeführt. Sie soll Kindern ab dem Geburtsjahrgang 2020 den Aufbau einer privaten Altersvorsorge ‌erleichtern. Dafür sollen ‌anspruchsberechtigte Kinder vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn ⁠Euro vom Staat erhalten, die ‌am Kapitalmarkt angelegt ⁠werden. Nach Berechnungen des Finanzministeriums auf der Grundlage zurückliegender Renditen könnten dadurch bis ‌zum Rentenbeginn ⁠mehr als 50.000 ⁠Euro zusammenkommen. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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