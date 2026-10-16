Charles Schwab: Trotz Umsatzplus bleibt der Ausblick vorsichtig

Was bewegt die Aktie?

Charles Schwab steigert den Umsatz um 17 Prozent. Damit erreicht das Unternehmen ungefähr die Erwartungen. Das deutliche Wachstum steht jedoch einem vorsichtigen Ausblick gegenüber: Beim Umsatz erwartet Charles Schwab einen Wert eher am unteren Ende der anvisierten Spanne.

Auch bei der Nettozinsmarge fällt die Perspektive zurückhaltend aus. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Unternehmen ebenfalls eher mit dem unteren Bereich seiner Zielspanne. Bereits im berichteten Quartal blieb die Nettozinsmarge etwas hinter den Erwartungen zurück, während die Aktie den Handel im Minus beendete.

Besonders auffällig ist der Anstieg der Marginkredite um 93 Prozent. Mit diesen Krediten finanzieren Anleger Wertpapiergeschäfte und erhöhen damit den Fremdkapitaleinsatz bei ihren Anlagen. Für Charles Schwab bietet das zusätzliche Möglichkeiten für Zinseinnahmen, denn mit mehr vergebenen Krediten kann das Unternehmen höhere Zinserträge erzielen.

Für den Markt erhöht der stärkere Einsatz geliehenen Geldes zugleich das Risiko bei fallenden Kursen. Wenn der Markt deutlich nachgibt und das Kapital auf den Konten für die offenen Positionen zu gering wird, können Nachschussforderungen entstehen. Solche Margin Calls können zur Zwangsliquidation von Positionen führen. Der kräftige Anstieg der Marginkredite gibt deshalb Anlass zur Sorge, dass Anleger zunehmend zu hohe Kreditrisiken eingehen.

Hinzu kommt eine Veränderung bei den Fonds. Im Septemberquartal bauten sie erstmals seit vielen Quartalen ihre Positionen netto ab. Zugleich hielten weniger Fonds die Charles-Schwab-Aktie im Portfolio. Damit stehen dem Umsatzwachstum sowohl der vorsichtige Ausblick als auch rückläufige Fondspositionen gegenüber.

Charttechnik

Im Dreijahresverlauf bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Trotz des größeren Rücksetzers liegt der Kurs über den früheren Tiefs. Das Kursniveau um 90 bildet eine wichtige Unterstützung.

Im Tageschart entstand eine positive Umkehrkerze mit einem Tief ungefähr auf Höhe der Tiefstände aus März und April. Das steigende Handelsvolumen am jüngsten Tief unterstützt die positive charttechnische Einordnung. Daraus ergibt sich eine konstruktive Ausgangslage für wieder steigende Kurse.

Martins Einschätzung

Die Charttechnik spricht für Charles Schwab. Der vorsichtige Ausblick und die schwächere Nettozinsmarge begrenzen jedoch die Attraktivität der Aktie. Im Brokersegment ist Interactive Brokers derzeit die bevorzugte Wahl.

Der Anstieg der Marginkredite verdient besondere Aufmerksamkeit. Er bietet Charles Schwab zusätzliche Zinsmöglichkeiten und erhöht zugleich die Risiken durch kreditfinanzierte Anlagen. Bei deutlich fallenden Märkten könnten daraus Zwangsverkäufe entstehen.