China will Export von 23 KI-Technologien beschränken

Peking, 16. ⁠Okt (Reuters) - China will den Export von 23 Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) künftig strenger kontrollieren. Dies geht aus einem am Freitag vom Handelsministerium in Peking veröffentlichten Vorschlag hervor. Betroffen sind unter anderem KI-Modelle, intelligente Agenten und Computercluster. Der Zugriff auf chinesische ‌KI-Modelle über Programmierschnittstellen (APIs), Webseiten oder Apps soll jedoch ausgenommen bleiben. Diese Unterscheidung könnte es chinesischen Entwicklern wie DeepSeek und Alibaba weiterhin ermöglichen, international zu expandieren. ⁠Die Regierung ⁠erhält aber eine größere Kontrolle über den Transfer sensibler KI-Technologie ins Ausland.

Mit dem Schritt will Peking den Missbrauch von KI-Technologien verhindern. Die Kontrollen sollten teilweise dazu dienen, den Einsatz von Systemen zu unterbinden, die eigenständig Schadsoftware zur Bedrohung kritischer Infrastruktur und nationaler Sicherheit entwickeln können, teilte das Ministerium mit. Die ‌Vorschläge sind Teil einer umfassenderen Überarbeitung des chinesischen ‌Technologie-Exportkatalogs, der insgesamt 40 Technologien aus den Bereichen KI, Biotechnologie und Solarenergie umfasst. Unternehmen und Branchenverbände können bis zum 15. November zu den Plänen Stellung beziehen. Exporteure müssen ⁠bestimmte Technologietransfers ins Ausland ab sofort registrieren.

Die Verschärfung der Regeln erfolgt vor dem ‌Hintergrund eines intensiven Technologiewettbewerbs zwischen China und ⁠den USA. Washington hatte den Zugang Chinas zu modernsten amerikanischen KI-Chips beschränkt, die für das Training von Spitzenmodellen benötigt werden. Dies hat den US-Firmen Anthropic und OpenAI bislang einen Vorsprung verschafft, auch wenn chinesische ‌Konkurrenten Wege finden, um die Lücke ⁠zu schließen. Während beide Länder um ⁠die Führungsrolle bei KI ringen, gibt es auch bilaterale Bemühungen, um existenzielle Risiken der Technologie anzugehen. So einigten sich die beiden Mächte darauf, die Kontrolle über Atomwaffenentscheidungen bei Menschen zu belassen.

Technologie, die bereits durch Open-Source-Veröffentlichungen oder wissenschaftliche Arbeiten öffentlich zugänglich ist, soll von den vorgeschlagenen Kontrollen ausgenommen sein. Zudem ist eine vereinfachte Lizenzierung für den Export von Open-Source-Technologie vorgesehen. Hier sind Quellcode oder Baupläne öffentlich einsehbar und können meist unter Lizenzbedingungen genutzt werden. Generell ⁠sollen die meisten KI-Technologien frei exportierbar bleiben.

(Bericht von Eduardo Baptista, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)