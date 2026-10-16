Das Wichtigste in Kürze comdirect* zahlt Neukunden 250 € Prämie für das Girokonto Aktiv

Bedingung: 5 Transaktionen ab je 25 € in den ersten 3 Monaten plus Werbeeinwilligung

3,25 % Tagesgeldzins für 6 Monate auf bis zu 250.000 €

Kontoführung 36 Monate ohne Gebühr

Antrag muss bis 23.11.2026 bei comdirect vorliegen

250 € Prämie für das comdirect Girokonto

Die comdirect Girokonto Prämie von 250 Euro gilt für alle, die das Girokonto Aktiv neu eröffnen. Als Neukunde zählst du, wenn du in den sechs Monaten vor der Kontoeröffnung kein Kunde bei comdirect warst. Teilnehmen kannst du ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland.

Zusätzlich gibt es beim Tagesgeld PLUS sechs Monate lang 3,25 Prozent Zinsen pro Jahr auf bis zu 250.000 Euro. Nach den sechs Monaten gilt ein variabler Zins, der aktuell bei 2,50 Prozent liegt. Ein Beispiel: Legst du 10.000 Euro an, bekommst du in den sechs Monaten rund 162 Euro Zinsen vor Steuern.

Mit 250 Euro liegt die Prämie aktuell über den Angeboten von Postbank (150 Euro), norisbank (120 Euro) und 1822direkt (bis zu 200 Euro). Beim Zins ist die BBVA mit 3,75 Prozent für sechs Monate stärker, zahlt aber nur 40 Euro Prämie. In dieser Kombination zählt das comdirect Angebot derzeit zu den stärkeren Girokonto-Aktionen.

So bekommst du die Prämie

Eröffne bis zum 23. November 2026 das Girokonto Aktiv und stimme dabei zu, dass dir die Commerzbank AG Werbung per E-Mail schicken darf.

Nimm diese Einwilligung nicht zurück, bevor die Prämie auf deinem Konto ist.

Führe in den ersten drei Monaten mindestens fünf Transaktionen über jeweils mindestens 25 Euro aus. Dazu zählen Überweisungen, Ein- und Auszahlungen, Lastschriften und Abhebungen am Geldautomaten.

Die Prämie kommt im vierten Monat nach der Kontoeröffnung. Danach muss das Konto noch mindestens zwölf Monate ab Eröffnung bestehen bleiben.

36 Monate ohne Kontogebühr, Visa Debitkarte inklusive

In den ersten 36 Monaten zahlst du keine Kontoführungsgebühr, auch ohne Gehaltseingang. Die Visa Debitkarte ist enthalten. Mit ihr kannst du fünfmal im Monat ohne Gebühr Bargeld abheben. Echtzeitüberweisungen kosten nichts extra. Bei Zahlungen in fremder Währung verlangt comdirect allerdings 1,75 Prozent vom Betrag.

Was nach 36 Monaten gilt, legen die Aktionsbedingungen nicht fest. Im aktuellen Preismodell kostet das Girokonto Aktiv 4,90 Euro im Monat. Die Gebühr fällt weg, wenn monatlich mindestens 700 Euro eingehen, du dreimal im Monat mobil bezahlst, ein Wertpapiergeschäft pro Monat abschließt oder jünger als 28 Jahre bist.

Wie sicher ist das Geld?

Dein Geld liegt bei der Commerzbank AG in Deutschland. Die gesetzliche Einlagensicherung schützt bis zu 100.000 Euro pro Kunde. Die Commerzbank ist außerdem Mitglied im freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. Der Aktionszins gilt für bis zu 250.000 Euro. Was über 100.000 Euro hinausgeht, ist also nur über diesen freiwilligen Fonds abgesichert, nicht über die gesetzliche Einlagensicherung.

Nicht für jeden das passende Angebot?

Wer in den vergangenen sechs Monaten schon Kunde bei comdirect war, bekommt keine Prämie. Planst du, das Konto vor Ablauf von zwölf Monaten zu schließen, lohnt sich die Aktion ebenfalls nicht. Wenn du oft in Ländern außerhalb des Euroraums bezahlst, fällt das Entgelt für Fremdwährungen ins Gewicht. Suchst du nur Zinsen ohne neues Girokonto, ist ein reines Tagesgeldkonto oft die einfachere Lösung. Im onvista Tagesgeldvergleich findest du weitere Angebote.

Fazit: Hohe Prämie mit gut erfüllbaren Bedingungen

Mit 250 Euro Prämie, drei Jahren ohne Kontogebühr und 3,25 Prozent Tagesgeldzins gehört das Angebot von comdirect* aktuell zu den stärkeren Girokonto-Aktionen. Fünf Transaktionen ab 25 Euro sind im Alltag schnell erledigt. Behalte aber die Werbeeinwilligung, die Mindestlaufzeit von zwölf Monaten und die Konditionen nach 36 Monaten im Blick.