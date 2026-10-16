Das sind die Quasi-Monopolisten der Chipindustrie

Die Chipkonzerne ASML, TSMC und Nvidia haben eine Gemeinsamkeit: Alle drei Unternehmen weisen die jeweils höchste Marktkapitalisierung auf ihrem Kontinent auf. Die Aktien kennt wohl jeder, der an der Börse unterwegs ist. Dieser Erfolg basiert neben der hohen Nachfrage nach Hardware für künstliche Intelligenz (KI) vor allem auf ihrer Marktführerschaft in technologischen Kernbereichen der Halbleiter-Industrie.

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