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Mehr als nur ASML, Nvidia und TSMC

Das sind die Quasi-Monopolisten der Chipindustrie

onvista · Uhr

Drei Chip-Ausrüster dominieren mit Marktanteilen von bis zu 100 Prozent – ohne sie steht die Produktion still. In der breiten Öffentlichkeit werden sie kaum diskutiert. Wir werfen einen genaueren Blick auf die drei Firmen mit breitem Burggraben.

Ein Wafer in der Chip-Herstellung
Quelle: Adobe.com/Grispb
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Die Chipkonzerne ASML, TSMC und Nvidia haben eine Gemeinsamkeit: Alle drei Unternehmen weisen die jeweils höchste Marktkapitalisierung auf ihrem Kontinent auf. Die Aktien kennt wohl jeder, der an der Börse unterwegs ist. Dieser Erfolg basiert neben der hohen Nachfrage nach Hardware für künstliche Intelligenz (KI) vor allem auf ihrer Marktführerschaft in technologischen Kernbereichen der Halbleiter-Industrie.

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