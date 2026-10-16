Dax auf neuem Monatshoch - welche Marken jetzt zählen

Dax Unterstützung: 25.522 intraday 25.450 Vortag Dax Widerstand: 25.650 intraday 25.700 aus September

Dax Rückblick

Wir starten sehr stark in den Freitagshandel, nachdem die gestrige Stabilisierung an der Wall Street für Euphorie sorgte. Der Dow Jones gewann am Donnerstag rund ein Prozent und schloss bei rund 52.178 Punkten. Der S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 7.744 Punkte zu. Der Nasdaq Composite beendete den Handel nach zwischenzeitlichen Verlusten mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 26.713 Punkten.

Dabei hatten die US-Erzeugerpreise zunächst neue Inflationssorgen ausgelöst. Im September stiegen sie gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent und damit deutlich stärker als erwartet. Auf Jahressicht betrug der Anstieg 6,3 Prozent. Dennoch konnten sich die Aktienmärkte im Handelsverlauf wieder stabilisieren, da die US-Notenbank keine "Eile" mit Zinsanhebungen hat.

Dax Chartanalyse

Der Dax setzt damit seine Aufwärtsbewegung fort und erreicht am Freitagvormittag ein neues Monatshoch. Bereits zum Xetra-Start übersprang der Index die Widerstandszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten. Anschließend setzte sich der Anstieg über das bisherige Oktoberhoch bei 25.522 Punkten fort. Gegen 10:45 Uhr notiert der Dax bereits bei rund 25.620 Punkten.

Quelle: Tradingview

Besonders wichtig war die erneute Verteidigung der Unterstützung zwischen 25.200 und 25.220 Punkten am Donnerstag. Von dort entwickelte sich bereits am Nachmittag eine deutliche Erholung, welche momentan anzuhalten scheint.

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr ist heute der Ausbruch über zwei wichtige Widerstände zu erkennen. Zunächst wurde die mehrfach getestete Zone um 25.450 Punkte überwunden. Danach folgte der Anstieg über das Hoch vom 6. Oktober bei 25.522 Punkten. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich verbessert.

Dax Ausblick

Solange sich der Dax oberhalb von 25.522 Punkten behauptet, bleibt eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich. Als nächste Ziele stehen 25.650 und anschließend 25.700 Punkte auf der Agenda. Bei Gewinnmitnahmen dürfte zunächst das bisherige Monatshoch um 25.522 Punkte als Unterstützung dienen. Darunter wäre ein Rücklauf bis 25.450 Punkte möglich.