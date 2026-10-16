Dax höher erwartet - Inflation im Euro-Raum im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 16. ⁠Okt (Reuters) - Zum Wochenschluss wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge fester starten. Am Donnerstag hatte er 0,3 Prozent höher bei 25.382 Punkten geschlossen. Die US-Börsen hatten den Handel uneinheitlich beendet. Während ‌Anleger bei Technologiewerten wegen der hohen Zinsen Kasse machten, griffen sie bei als defensiv geltenden Gesundheits- und Konsumwerten zu.

Am Freitag blicken ⁠die Investoren ⁠auf die Inflationsdaten der Euro-Zone. Laut vorläufigen Zahlen erreichte die Inflationsrate mit 3,8 Prozent den höchsten Stand seit drei Jahren. Im August lag sie noch bei 3,2 Prozent. Die EZB hat dieses Jahr bereits mit zwei Zinserhöhungen auf den starken Preisauftrieb reagiert, ‌der durch den Ölpreisschock infolge des Iran-Krieges ‌angefacht wurde. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die EZB die Zinsen im laufenden Jahr noch ein weiteres Mal anhebt - womöglich im ⁠Dezember, nach einer Zinspause auf der Sitzung Ende Oktober.

• Der Chef ‌der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, hält ⁠sich vor der anstehenden Sitzung Ende Oktober bedeckt. Er nehme Zinsentscheidungen nicht vorweg, sagte Warsh am Freitag auf der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Bangkok.

• Aus ‌den USA stehen Daten zu ⁠Importpreisen und Industrieproduktion an.

• Die italienische ⁠Großbank UniCredit hat eine weitere wichtige Hürde auf dem Weg zur Übernahme der Commerzbank übersprungen. Die EZB stellt sich nicht gegen die Aufstockung der Beteiligung von UniCredit über die Schwelle von 30 Prozent.

• Beim Chipanlagenbauer Aixtron hat sich die Geschäftserholung im dritten Quartal fortgesetzt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.382,62

EuroStoxx50 6.168,26

EuroStoxx50-Future 6.182,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 52.177,69 +1,1%

Nasdaq

S&P 500 7.744,06 +0,3%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 65.671,28 +1,9%

Shanghai 3.745,03 +1,0%

Hang Seng 24.350,87 +1,2%

(Bericht von ⁠Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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