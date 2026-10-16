Dax legt zu - Inflationsdaten im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 16. ⁠Okt (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt steuert auf einen versöhnlichen Wochenschluss zu. Der Dax stieg am Freitagmorgen um 0,4 Prozent auf 25.479 Punkte. Der globale Ausverkauf im ‌Technologiesektor, ausgelöst durch Zweifel an der Finanzierbarkeit von Künstlicher Intelligenz und die Furcht vor steigenden Zinsen, ⁠kam ⁠in den USA und Asien zum Erliegen. Von einer grundlegenden Entspannung an den Börsen könne allerdings noch keine Rede sein, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die hohen Energiepreise bleiben angesichts ‌der militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten ‌und der gestörten Lieferketten ein erheblicher Belastungsfaktor." Die zuletzt überraschend stark gestiegenen US-Verbraucher- und Erzeugerpreise hätten gezeigt, ⁠wie schnell sich der Energiepreisschock auf die Inflation ‌übertragen könne.

Die Investoren blicken am ⁠Freitag auf die Teuerungsdaten der Euro-Zone. Laut vorläufigen Zahlen erreichte die Rate mit 3,8 Prozent den höchsten Stand seit drei Jahren.

Anleger griffen ‌nach ermutigenden Zahlen ⁠bei Aktien von Aixtron zu, ⁠die rund fünf Prozent gewannen. Der Auftragseingang des Chipanlagenbauers lag im dritten Quartal deutlich über den Analystenschätzungen. Papiere von Nordex legten mehr als 13 Prozent zu. Beim Windanlagenbauer haben sich die Geschäfte im dritten Quartal besser entwickelt als gedacht.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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