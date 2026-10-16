Vorbörse 16.10.2026

Dax mit Gewinnen erwartet – gute Vorgaben aus Asien

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Von der Erholung im globalen Techsektor nach dem jüngsten Ausverkauf dürfte am Freitag auch der deutsche Aktienmarkt profitieren. Der Broker IG Markets taxierte den Dax etwas mehr als eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels mit einem Zuwachs von 0,7 Prozent auf 25.557 Punkte.

Der deutsche Leitindex war am Vortag bereits im späten Handel ins Plus und über die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend geklettert. An den US-Börsen hatte sich die Stimmung im Verlauf aufgehellt. In Asien nutzen Anleger die jüngste Tech-Schwäche zum Kauf. Etwas nachgebende Ölpreise und Anleiherenditen könnten für einen versöhnlichen Wochenausklang sorgen, nachdem zur Wochenmitte eine überraschend hohe US-Inflation die Kurse weltweit noch belastet hatte. Auf Wochensicht steht der Dax gemessen an der vorbörslichen Indikation mit 1,9 Prozent im Plus.

USA: Erholung

An den US-Börsen hat sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf aufgehellt. Standardwerte gewannen an Fahrt, während Technologie-Aktien ihre Verluste fast wettmachen konnten. Unterstützung für die Börsen kam unter anderem vom Anleihemarkt, wo die Renditen fielen. Zudem wies der Vorstandsvorsitzende des für seine KI-Chips bekannten Konzerns Nvidia Bedenken hinsichtlich des am Vortrag in die Schlagzeilen geratenen Unternehmens Coreweave zurück. Jensen Huang sagte, er glaube nicht, dass der tief mit Nvidia verflochtene Anbieter von KI-Cloud-Computing-Diensten eine Finanzspritze von seinem Unternehmen benötigen werde.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.177+ 1,08 Prozent
S&P 5007.744+ 0,33 Prozent
Nasdaq 10029.935- 0,05 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Die Erholung der Technologiewerte in den USA sorgte für Rückenwind nach der jüngsten Schwäch. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach den jüngsten Verlusten um rund zwei Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann ein Prozent. Beim CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen ging es um 0,1 Prozent nach oben.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22565.629+ 1,87 Prozent
Hang Seng24.295+ 0,97 Prozent
CSI 3004.169+ 0,07 Prozent
Kospi5.738+ 3,31 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future121,60- 0,01 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,41+ 0,006 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,09+ 0,010 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1226+ 0,06 Prozent
Dollar in Yen157,85- 0,10 Prozent
Euro in Yen177,21- 0,03 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent105,40 Dollar- 0,52 Dollar
WTI97,35 Dollar- 0,62 Dollar

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IONOS AUF 38,30 (38,10) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT VERBIO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 42 (36) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VOSSLOH AUF 50 (76) EUR - 'HOLD'

- RBC HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 48 (45) EUR - 'OUTPERFORM'

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(mit Material von dpa-AFX)

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