Dax verbucht starken Wochenausklang - Nordex steigt zweistellig

Die Zins- und KI-Sorgen haben am deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende spürbar nachgelassen. Der Dax stieg am Freitag um 0,95 Prozent auf 25.622 Punkte. Damit baute er sein Wochenplus auf gut zwei Prozent aus. Außerdem ließ der deutsche Leitindex die 100-Tage-Linie als Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend hinter sich, die an den Vortagen noch eine zu hohe Hürde war. Der MDax mit den mittelgroßen Börsenkonzernen gewann am Freitag 1,46 Prozent auf 30.656 Punkte.

Im Wochenverlauf hatte eine überraschend hohe Inflation in den USA Bedenken genährt, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bereits im Oktober ein weiteres Mal anheben und somit Finanzierungen verteuern könnte. Hinzu kamen Ängste mancher Anleger, dass sich die milliardenschweren Investitionen der KI-Konzerne womöglich nicht auszahlen könnten.

Dass sich der Chef der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, nun in einer Rede aber nicht spezifisch zur Geldpolitik äußerte, ließ die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung noch im Oktober aus Marktsicht wieder deutlich sinken. Zum Thema Künstliche Intelligenz sagte er, dass Investitionen in diesen Bereich die US-Wirtschaft stark unterstützten. "Kevin Warsh gibt den Börsen den Optimismus zurück", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Ob aus dem rhetorischen Rückenwind durch Warsh "ein tragfähiges Grundgerüst für eine Jahresendrallye entsteht, bleibt fraglich", gab Marktanalyst Timo Emden vom Broker Captrader zu bedenken. "Die aktuelle Schaukelbörse unterstreicht nach wie vor die undurchsichtige Gemengelage. Zwischen Zinsfragen, KI-Zweifeln und Krisenherden fehlt den Anlegern weiterhin der entscheidende rote Faden."

Für Sören Hettler von der DZ Bank ist die jüngste Korrektur bei Halbleiter- und einigen KI-Aktien gleichwohl lediglich eine selektive Neubewertung durch Investoren. Eine breite Abkehr vom KI-Thema sieht er nicht. "Unter Druck stehen vor allem hoch bewertete und stark fremdfinanzierte Teile des KI-Ökosystems. Unternehmen mit hoher Profitabilität, auch aus anderen Geschäftsbereichen, und starken Cashflows sind dagegen deutlich weniger anfällig für steigende Finanzierungskosten." Der nächste Härtetest sei nun die laufende Berichtssaison zum dritten Quartal.

Chipausrüster Aixtron macht Vortagesverluste teilweise wett

Im Dax und im MDax rangierten die Rüstungsaktien Rheinmetall, Renk und Hensoldt mit Kursgewinnen von bis zu fast sieben Prozent weit vorn; im Nebenwerteindex SDax schafften es die Papiere des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB mit plus 13 Prozent auf die vorderen Plätze. Damit ging der Erholungsversuch im Rüstungssektor weiter.

Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron übertraf derweil im dritten Quartal sowohl beim Auftragseingang als auch bei der operativen Profitabilität die Analystenerwartungen. Mit einem Kursplus von über sechs Prozent machten die Papiere einen Teil ihrer Vortagesverluste von fast 13 Prozent wett. Da hatten sie unter der schlechten Tech-Stimmung gelitten.

Ganz vorn im MDax aber schnellte der Aktienkurs von Nordex um 11,7 Prozent nach oben. Der Windkraftanlagenbauer überzeugte die Anleger mit einem überraschend guten dritten Quartal und einem optimistischeren Gewinnausblick.

Für die Anteilsscheine von Verbio ging es im SDax um 15,7 Prozent nach oben auf 28,98 Euro. Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies blickt nun deutlich optimistischer auf die Gewinnperspektiven des Biospritherstellers. Er hob das Kursziel auf 42 Euro an und stufte die Papiere daher auf "Buy" hoch.

Die Unicredit bekommt für die Aufstockung ihrer Commerzbank-Anteile grünes Licht von der EZB-Bankenaufsicht. Gegen Jahresende erwarten die Italiener die noch fehlenden weiteren Genehmigungen - und wollen dann die Kontrolle bei dem Frankfurter Geldhaus übernehmen. Die EZB-Genehmigung war bereits erwartet worden, stützt aber dennoch die Aktien der Commerzbank. Ihr Kurs stieg um etwa ein Prozent.

Euro und Gold mit Zuwächsen

Der Euro knüpfte an die Kurserholung vom Vortrag an. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1257 US-Dollar gehandelt und damit fast einen halben Cent höher als am frühen Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1253 (Donnerstag: 1,1208) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8886 (0,8922) Euro.

Am Devisenmarkt zeigte sich weiter eine Gegenbewegung, nachdem der Euro bis zum Mittwoch unter Druck gestanden hatte. Zur Wochenmitte war die Gemeinschaftswährung nach einem überraschend starken Anstieg der Inflation in den Vereinigten Staaten bis auf 1,1113 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2025. Durch die hohe Inflation war die Spekulation auf weiter steigende Zinsen durch die US-Notenbank Fed zeitweise verstärkt worden.

Der Goldpreis stabilisierte sich nach wechselreichen Vortagen. Je Feinunze (31,1 Gramm) stieg der Kurs um 0,6 Prozent auf 4.180 US-Dollar. Zwischenzeitlich hatte das Edelmetall zusammen mit den Börsen unter der unerwartet hohen Inflation in den USA gelitten, weil dadurch Zinsanhebungen wahrscheinlicher wurden. Beschwichtigende Signale von der US-Notenbank zerstreuten diese Ängste jedoch etwas. Gleichwohl notiert Gold auf Monatssicht weiterhin klar im Minus.

(mit Material von dpa-AFX)