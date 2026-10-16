Deutsche Anleihen zum Start kaum bewegt

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag nach den jüngsten Gewinnen kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future trat am Morgen mit 121,58 Punkten praktisch auf der Stelle. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,40 Prozent.

Erneut sind die Blicke der Marktteilnehmer aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in die USA gerichtet. Dort stehen die Zahlen zur Industrieproduktion auf der Agenda. Andere wichtige Datenveröffentlichungen seien Fehlanzeige und auch Reden von Vertretern der EZB oder der US-Notenbank Fed werden nicht mehr erwartet.

In der Nacht hatte Fed-Chef Kevin Warsh bereits klargestellt, dass er keine Signale über den zukünftigen geldpolitischen Kurs geben wird. Zur Wochenmitte hatte eine unerwartet hohe Inflation in den USA noch die Sorge vor steigenden Leitzinsen befeuert./jha/stk

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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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