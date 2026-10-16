Deutschland und Frankreich einig über Auto-Paket

dpa-AFX · Uhr
Quelle: dpa-AFX
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Automobilindustrie

Brüssel/Berlin (dpa) - Deutschland und Frankreich haben sich auf gemeinsame Vorschläge zur Automobilindustrie geeinigt. «Wir streben eine deutliche Senkung der CO₂-Emissionen an und stärken zugleich Europas Kapazitäten für die Entwicklung und Fertigung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen», teilten beide Seiten mit.

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