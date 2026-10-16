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Dividendenkalender heute, 16.10.2026

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Thema: Dividenden-Aristokraten

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 16. Oktober 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Fotomontage aus Geldmünzen und Charts
Quelle: Number1411/Shutterstock.com
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Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
CNOOCHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
EOG ResourcesVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Hewlett Packard EnterpriseVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Himalaya ShippingSonder-Ex-Dividenden-Tag
IDEXVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
IntuitVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONALVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
MedtronicVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
NutrienVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
OXFORD SQUARE CAPITALMonatlicher Ex-Dividenden-Tag
Royal GoldVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
St. BarbaraJährlicher Dividendenzahlungstermin
TD SYNNEXVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Tele2 BHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
WatscoVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

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