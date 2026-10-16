Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 16.10.2026
onvista · Uhr
Thema: Dividenden-Aristokraten
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 16. Oktober 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|CNOOC
|Halbjährlicher Dividendenzahlungstermin
|EOG Resources
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
|Hewlett Packard Enterprise
|Vierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
|Himalaya Shipping
|Sonder-Ex-Dividenden-Tag
|IDEX
|Vierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
|Intuit
|Vierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
|JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
|Vierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
|Medtronic
|Vierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
|Nutrien
|Vierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
|OXFORD SQUARE CAPITAL
|Monatlicher Ex-Dividenden-Tag
|Royal Gold
|Vierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
|St. Barbara
|Jährlicher Dividendenzahlungstermin
|TD SYNNEX
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
|Tele2 B
|Halbjährlicher Dividendenzahlungstermin
|Watsco
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.10.202614. Okt. · onvista
Plus-Analysen
Schon profitabel? Was wir zum IPO von Anthropic wissengestern, 16:42 Uhr · onvista
PlusWertvollster KI-Anbieter der Welt
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habe13. Okt. · onvista
PlusBörsenspiel "Trader 2026"