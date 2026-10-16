EQS-Adhoc: SYNBIOTIC SE: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens

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SYNBIOTIC SE: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens



16.10.2026 / 16:13 CET/CEST

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Die SYNBIOTIC SE teilt mit, dass sie beim Amtsgericht Münster einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft stellen wird.

Die anhaltend schwierige Marktlage im Cannabissektor hat sich erheblich nachteilig auf die Geschäftsentwicklung und die Finanzlage der Gesellschaft ausgewirkt.

Vor diesem Hintergrund ist es der Gesellschaft trotz intensiver Bemühungen der Geschäftsführung nicht gelungen, ihre Finanzierung rechtzeitig sicherzustellen.

Der Umsetzung flexibler Kapitalmaßnahmen durch die Geschäftsführung stand zudem die fehlende Zustimmung der letzten Hauptversammlung zur Schaffung neuer Kapitalia entgegen.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wird und die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft zunächst fortgeführt werden.

Der Ausgang des Verfahrens und die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Aktionäre sind derzeit nicht verlässlich abschätzbar.

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Kontakt:

SYNBIOTIC SE

Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

ir@synbiotic.com

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