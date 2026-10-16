EQS-DD: Viromed Medical AG: Heike Perbandt, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.10.2026 / 18:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Heike
|Nachname(n):
|Perbandt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Uwe
|Nachname(n):
|Perbandt
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Viromed Medical AG
b) LEI
|894500XR05MYCVCCR171
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A40ZVN7
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|5,70 EUR
|1.156.290,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|5,70 EUR
|1.156.290,60 EUR
e) Datum des Geschäfts
|13.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
16.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viromed Medical AG
|Hauptstraße 105
|25462 Rellingen
|Deutschland
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|LEI Code:
|894500XR05MYCVCCR171
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107542 16.10.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-Adhoc: AIXTRON Q3 2026: Auftragseingang und operative Profitabilität deutlich über Markterwartungengestern, 16:00 Uhr · EQS Group
Plus-Analysen
Das sind die Quasi-Monopolisten der Chipindustrieheute, 12:00 Uhr · onvista
PlusMehr als nur ASML, Nvidia und TSMC
Schon profitabel? Was wir zum IPO von Anthropic wissengestern, 16:42 Uhr · onvista
PlusWertvollster KI-Anbieter der Welt
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habe13. Okt. · onvista
PlusBörsenspiel "Trader 2026"