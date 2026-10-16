EQS-News: DOJO erweitert BLAST X: Ein frisches neues Kapitel, inspiriert von der Natur: Fünf Herbstaromen kommen nach Deutschland

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DOJO erweitert BLAST X: Ein frisches neues Kapitel, inspiriert von der Natur: Fünf Herbstaromen kommen nach Deutschland



16.10.2026 / 04:15 CET/CEST

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KÖLN, Deutschland, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- DOJO, unterstützt von VAPORESSO, erweitert sein BLAST X-Sortiment um fünf neue Herbstaromen und bringt damit saisonale Frische, inspiriert von der Natur, zu erwachsenen Verbrauchern in ganz Deutschland.

DOJO BLAST X-Five Autumn Flavours

Fünf neue Geschmacksrichtungen, inspiriert von der Natur

Unter dem Motto „Inspired from Nature" vereint die Kollektion fünf unverwechselbare, von Früchten inspirierte Geschmacksprofile – von saftiger Süße bis hin zu erfrischender Kühle:

* Wassermelone-Pfirsich – Saftige Wassermelone trifft auf milden Pfirsich.

* Beerenmix – Eine lebendige Mischung aus süßen und spritzigen Beeren.

* Johannisbeere-Eis – Intensiver Johannisbeergeschmack mit einem erfrischenden, eisigen Abgang.

* Heidelbeere-Brombeere – Eine kräftige Kombination aus saftigen dunklen Beeren.

* Apfel-Limonade – Knackiger Apfel mit einem leicht prickelnden Gefühl. *

Gemeinsam fangen diese Aromen den wechselnden Charakter des Herbstes ein und bieten gleichzeitig DOJOs charakteristischen „True Fresh Flavour".

„True Fresh Flavour", unterstützt durch COREX BLAST

Jede BLAST X-Geschmacksrichtung wird durch die fortschrittliche COREX BLAST-Technologie von DOJO unterstützt, die für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und zuverlässige Geschmacksentfaltung während des gesamten Vaping-Erlebnisses entwickelt wurde. Das Ergebnis ist ein lang anhaltender „True Fresh Flavour" – ein klarer, intensiver Geschmack, der vom ersten bis zum letzten Zug gleichbleibend bleibt. BLAST X verfügt außerdem über die SSS-Auslaufschutztechnologie, die unerwünschtes Auslaufen minimiert und für ein saubereres, zuverlässigeres Erlebnis im Alltag sorgt.

Zusammen bilden die COREX BLAST-Technologie und die SSS-Auslaufschutztechnologie die technische Grundlage für BLAST X: frischer Geschmack, gleichbleibende Leistung und zuverlässiger Gebrauch.

Kompaktes Design, starke Leistung

Über den Geschmack hinaus verfügt BLAST X über einen transparenten 10-ml-Pod, der bis zu 15.000 Züge liefert, sowie über ein einfaches „Click & Vape"-Design für den sofortigen Gebrauch. Sein kompaktes, taschenfreundliches Gehäuse beherbergt einen 1.000-mAh-Akku, während umschaltbare Eco- und Power-Modi sowie ein LED-Display für mehr Flexibilität und Komfort im täglichen Gebrauch sorgen.

BLAST X in ganz Deutschland zum Leben erwecken

DOJO präsentiert BLAST X erwachsenen Verbrauchern im Rahmen von vier Musikveranstaltungen an fünf Abenden im Oktober und November und verbindet so die Entdeckung neuer Geschmacksrichtungen mit Live-Musik und Kultur.

* 9.–10. Oktober: BLACKLIST Festival – Turbinenhalle, Oberhausen

* 13. November: Tiakola-Tour – Ostermann Arena, Leverkusen

* 14. November: TURK WAVE – Ostermann Arena, Leverkusen

* 26. November: OUT4FAME – TAY G Konzert – Turbinenhalle, Oberhausen

Diese Veranstaltungen bieten erwachsenen Verbrauchern die Möglichkeit, DOJO kennenzulernen und BLAST X persönlich zu erleben.

Die fünf neuen Geschmacksrichtungen werden ab Ende Oktober 2026 bei ausgewählten deutschen Händlern erhältlich sein.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von DOJO: https://www.dojovape.com/de/

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Cision

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