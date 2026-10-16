EQS-News: Shanghai Electric präsentiert auf der CIIF 2026 integrierte Lösungen zur Förderung industrieller Innovationen

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Shanghai Electric präsentiert auf der CIIF 2026 integrierte Lösungen zur Förderung industrieller Innovationen



16.10.2026 / 07:05 CET/CEST

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19 integrierte Lösungen umfassen intelligente Robotik, industrielle KI, Recheninfrastruktur, Hochleistungs-Gasturbinen und Anlagen für die Kernenergie

SHANGHAI, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die 2026 China International Industry Fair (CIIF) fand vom 12. bis 16. Oktober im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) statt. Shanghai Electric präsentierte 19 integrierte Lösungen aus den Bereichen intelligente Robotik, industrielle KI, Recheninfrastruktur, Hochleistungs-Gasturbinen und Kernkraftanlagen. Das Portfolio verdeutlichte die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich der geschäftsbereichsübergreifenden Innovation, bei der KI in alle industriellen Prozesse integriert ist.

Komponenten der verkörperten Intelligenz

Am Eröffnungstag der Messe stellte Shanghai Electric eine integrierte Komponentenlösung für Roboter mit eingebetteter Intelligenz vor, die fünf Kategorien umfasst: Lager, Befestigungselemente, Schrauben, Gelenkmodule und geschickte Greifer. Die Lösung vereint Funktionen, die von Präzisionsgetriebekomponenten bis hin zu vollständig integrierten Roboterhänden reichen, und unterstützt damit Anwendungen in humanoiden Robotern, Industrierobotern und kollaborativen Robotern.

Zu den ausgestellten Produkten gehörten Miniaturlager mit Innendurchmessern von nur 0,6 Millimetern, hochkorrosionsbeständige „Xuanwu"-Befestigungselemente, umgekehrte Planetenrollenschrauben, Dreh- und Lineargelenkmodule sowie eine geschickte Roboterhand mit 22 Freiheitsgraden.

KI in der Windkraft- und Batterieherstellung

Die KI-gestützte digitale Lösung von Shanghai Electric für die Windenergie demonstriert KI-Anwendungen in allen Phasen der Konstruktion, Fertigung, des Betriebs und der Wartung von Windenergieanlagen. Durch geschlossene, datengesteuerte Arbeitsabläufe verbessert die Lösung die Effizienz in Forschung und Entwicklung, gewährleistet die Produktqualität und optimiert Entscheidungen hinsichtlich Betrieb und Wartung.

Die integrierte Produktionslinienlösung für intelligente Lithium-Batteriefabriken deckt den gesamten Batterieherstellungsprozess ab. Sie bietet Kunden ein umfassendes Lösungsportfolio für die automatisierte Batterieproduktion, das Planung und Konstruktion, Prozessumsetzung, Hilfsversorgungssysteme sowie die Umgebungssteuerung umfasst, um den Anforderungen an Automatisierung, Digitalisierung und intelligente Fertigung gerecht zu werden.

Recheninfrastruktur und Energiemanagement

Das Rechenrack für Rechenzentren von Shanghai Electric nutzt eine zweistufige Flüssigkeitskühlung, um eine präzise Temperaturregelung auf Chip-Ebene zu gewährleisten. Die Kühlleistung beträgt dabei mehr als 200 kW pro Rack, wodurch sich die Rechendichte verfünffacht. Die Lösung unterstützt auch die Nachrüstung bestehender Rechenzentren. Die Integration mit einer Internet-of-Things-Plattform ermöglicht systemweite Energieeinsparungen und vorausschauende Wartung.

Das auf Cloud-Edge-Geräte-Zusammenarbeit basierende intelligente Energiemanagement- und Steuerungssystem des Unternehmens stützt sich auf eine Architektur, die die Zusammenarbeit zwischen Cloud, Edge und Endgeräten zum Kern hat. Es nutzt KI-Algorithmen für die Erzeugungs- und Lastprognose sowie für die optimierte Disposition verschiedener Energiequellen und schafft so einen geschlossenen Regelkreis aus Erfassung, Analyse, Entscheidungsfindung und Ausführung. Das System hat in Anwendungen wie Mikronetzen für Ölfelder einen kontinuierlichen netzunabhängigen Betrieb erreicht und damit eine zuverlässige Stromversorgung sowie eine flexible Regelung unter extremen Betriebsbedingungen unter Beweis gestellt.

Hochleistungs-Gasturbinenlösungen

Ebenfalls am Eröffnungstag der CIIF stellte Shanghai Electric eine KI-gestützte, durchgängige intelligente Lösung für Hochleistungs-Gasturbinen vor. Die Lösung deckt den gesamten Lebenszyklus von der Entwicklung bis zum Betrieb und zur Wartung ab und umfasst Konstruktionssimulation, flexible intelligente Fertigung, KI-basierte Qualitätsprüfung, Koordination der Lieferkette sowie intelligenten Betrieb und Wartung.

Shanghai Electric präsentierte erstmals sein Gasturbinen-Steuerungssystem. Das vollständig intern entwickelte System wurde im Juni 2026 im Ganlu-Projekt von Shenzhen Energy in Betrieb genommen. Das Unternehmen bietet gasbetriebene Kraftwerkslösungen im einfachen und kombinierten Kreislauf im Leistungsbereich von 75 MW bis 800 MW an. Außerdem hat das Unternehmen Chinas erste Demonstration zur Wasserstoffbeimischung an einer betriebsbereiten großen Gasturbine der F-Klasse für den Schwerlastbetrieb abgeschlossen.

Kernkraftausrüstung

Shanghai Electric, das über eine einzigartige Position bei der Lieferung kompletter Hauptanlagen für die Reaktorinsel sowohl für Druckwasserreaktoren als auch für hochtemperaturgekühlte Gasreaktoren – sowie von Kernausrüstung für Fusionssysteme – verfügt, präsentierte seine Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kernenergie anhand interaktiver Exponate. Die Ausstellungsstücke umfassten Hualong One, Guohe One, Hochtemperatur-gasgekühlte Reaktoren sowie Anlagen für die Kernfusion.

Im Bereich der Kernfusion hat Shanghai Electric 36 Durchbrüche bei Schlüsseltechnologien der Fertigung erzielt, vier Kernkompetenzen in der Fertigung etabliert und 15 Patente erhalten.

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Cision

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