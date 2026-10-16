EQS-News: Thomas Rickert neuer Aufsichtsratsvorsitzender

EQS-News: maxx26 AG / Schlagwort(e): Personalie/Aktienrückkauf

Thomas Rickert neuer Aufsichtsratsvorsitzender



16.10.2026 / 13:25 CET/CEST

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maxx26 AG: Thomas Rickert neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Bestellung von Thomas Rickert durch Amtsgericht Köln erfolgt

Details zum Aktienrückkaufprogramm für Ende Oktober erwartet

Erste Phase des Rückkaufs startet Anfang November

Weiterstadt, 16.10.2026.

Nach der Bestellung durch das Amtsgericht Köln ist Thomas Rickert vom Aufsichtsrat der maxx26 AG (ISIN: DE000A3H2135) zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt worden. Herr Rickert, der bereits von 2020 bis 2025 Mitglied des Kontrollgremiums der damaligen Max 21 AG bzw. Binect AG war, folgt damit auf Ronald Gerns, der sein Mandat nach Abschluss des Verkaufs der Tochtergesellschaft Binect GmbH wie veröffentlicht mit Wirkung zum Ablauf des 1. Oktober 2026 niedergelegt hatte.

Nachdem wie berichtet am 1. Oktober 2026 das Closing der Transaktion erfolgt ist, befindet sich die maxx26 AG in der Erstellung des Quartalsabschlusses zum 30. September 2026, d.h. des Abschlusses zum Stichtag des Vollzugs. Dieser Abschluss bildet die Grundlage für die erste Phase des geplanten Aktienrückkaufprogramms und ist entscheidend für die finale Festlegung des Rückkaufpreises. Die Vorbereitungen für die Umsetzung des Programms laufen bereits; die Gesellschaft geht davon aus, Ende Oktober die Details bekanntgeben und Anfang November das Rückkaufangebot starten zu können.

16.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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