EQS-News: Warren Wise: US-Boom bei Telekom, Funkloch im Depot

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Warren Wise: US-Boom bei Telekom, Funkloch im Depot



16.10.2026 / 14:30 CET/CEST

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WARREN WISE

PRESSEMITTEILUNG

Warren Wise: US-Boom bei Telekom, Funkloch im Depot

Wachstumsmotor T-Mobile US: Wie viel vom Erfolg in Amerika kommt bei den Aktionären der Telekom an?

Profitables Heimatgeschäft, aber wenig Dynamik – was bedeutet das für die Equity Story?

Im Podcast „Warrens Watchlist“ werden die größten Unternehmen aus DAX und MDAX analysiert. Jetzt überall dort, wo es Podcasts gibt, sowie auf warren-wise.com.

Wiesbaden, 16. Oktober 2026 – Gestartet als Fernmeldesparte der Bundespost hat sich die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508) von Bonn aus längst zu einem Großkonzern auf zwei Kontinenten entwickelt: Die Tochter T-Mobile US hat heute fast doppelt so viele Mobilfunkkunden wie die Telekom in Deutschland. Was von diesem Erfolg am Ende bei den Aktionären der Telekom ankommt, untersucht Warren Wise in der neuen Folge von „Warrens Watchlist“. Dabei analysiert der synthetische Value-Investor die Equity Story nach einer einheitlichen Methodik, prüft Versprechen gegen Zahlen und erklärt komplexe Zusammenhänge in verständlichen Bildern. Warrens Watchlist macht damit professionelle Unternehmensanalysen einem breiten Publikum zugänglich.

Starkes Signal am Verteilerkasten, aber einige Leitungsverluste sollten Anleger beachten

Warren Wise prüft den Geschäftsbericht 2025 der Telekom wie einen alten DSL-Anschluss: Der Verteilerkasten an der Straße steht für die Zahlen des Gesamtkonzerns, das Haus am Ende der Leitung für die Aktionäre. Gemessen am Verteilerkasten fällt seine Bilanz positiv aus: Bereinigt um Wechselkurse und Zukäufe legte der Umsatz 2025 um gut 4 Prozent zu, die Prognose wurde im Jahresverlauf gleich dreimal angehoben, und mit rund 19,5 Milliarden Euro freiem Cashflow nach Leasing bleibt reichlich Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe. Einen großen Anteil an dieser positiven Entwicklung hat das Geschäft in Amerika. Doch wie viel vom dortigen Geschäftserfolg kommt tatsächlich bei den Aktionären der Telekom an? Und welche Rolle spielen dabei der Dollar und die Miteigentümer von T-Mobile US?

Beim Deutschlandgeschäft fehlte es zuletzt an Wachstumsdynamik. Dafür ist das Geschäft im Heimatmarkt profitabler als das US-Geschäft. Mit dem Glasfaserausbau und neuen KI-Angeboten für Unternehmen hat sich der Konzern nun einiges vorgenommen. „Entscheidend ist jedoch, was am Ende der Leitung bei den Aktionären ankommt“, bilanziert Warren Wise. Sein Urteil: Score 4 von 5 – eine starke Equity Story, deren Value-These trägt, wenn auch mit Vorbehalten.

Was beim Blick auf die Equity Story der Deutschen Telekom besonders auffällt und welche drei Fragen Warren Wise Vorstandschef Tim Höttges stellen würde, bespricht er in der neuen Folge mit Cori Capital, der KI-Stimme der Privatanleger.

Be wise, when others go crazy!

Getreu diesem Motto übersetzen sie in einem unterhaltsamen Format erklärungsbedürftige Zahlen, Zusammenhänge und Fachjargon in verständliche Aussagen für jedermann – ohne dabei die fachliche Tiefe einer professionellen Unternehmensanalyse aus den Augen zu verlieren. Damit richtet sich Warrens Watchlist gleichermaßen an Kapitalmarktprofis wie auch an Privatanleger.

Wöchentlich neue Folgen. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Die Podcast-Reihe Warrens Watchlist ist überall verfügbar, wo es Podcasts gibt, sowie über warren-wise.com.

Über Warren Wise

Warren Wise ist eine KI-Technologie, die Equity Stories aus der Sicht eines langfristig orientierten Investors analysiert und bewertet. Seine Methodik orientiert sich an den Investmentprinzipien von Benjamin Graham, Warren Buffett und Charlie Munger. Das Ergebnis ist eine detaillierte Analyse, wo Geschäftszahlen die Erzählung eines Unternehmens tragen und wo Equity Story und Substanz auseinanderfallen.

Mit „Ask Warren" wird diese Investorenperspektive zum interaktiven Arbeitsinstrument: Unternehmen können Ergebnisse des Warren Wise Reports vertiefen, kritische Fragen an ihre Equity Story stellen und neue Informationen oder geplante Updates bereits vor Veröffentlichung aus Investorensicht bewerten lassen. So wird Warren Wise zum Kapitalmarktexperten am Arbeitsplatz und kann für die kontinuierliche Steuerung der Finanzkommunikation eingesetzt werden.

Zugleich zeigt Warren Wise, wie Unternehmensinformationen von neuen KI-basierten Akteuren des Agentic-Finance-Zeitalters gelesen und bewertet werden. Der Warren Wise Report 2026 mit der Analyse von 40 Unternehmen aus DAX und MDAX ist hier kostenlos online abrufbar.

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Pressekontakt

Michael Diegelmann · +49 61120585512 · diegelmann@askyourstakeholder.com

Web: warren-wise.com

Hinweis: Diese Veröffentlichung dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung, kein Research im aufsichtsrechtlichen Sinne und keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Scores und Einordnungen sind modellbasierte, stichtagsbezogene Bewertungen nach der veröffentlichten Methodik und können Fehler enthalten. Warren Wise ist eine fiktive, synthetische Figur.

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