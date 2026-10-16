EQS-PVR: RHÖN-KLINIKUM AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 15.10.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft

RHÖN-KLINIKUM AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 15.10.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



16.10.2026 / 16:10 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft Straße, Hausnr.: Salzburger Leite 1 PLZ: 97616 Ort: Bad Neustadt a. d. Saale

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900MVGMIVUDQY9E20

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Acting in Concert mit anderen Meldepflichtigen natürlichen Personen.



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Michael Burkhart

Geburtsdatum: 17.10.1968

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

AMR Holding GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 14.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 95,09 % 0,00 % 95,09 % 66.962.470 letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007042301 0 63.672.666 0,00 % 95,09 % Summe 63.672.666 95,09 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Die Meldung erfolgt vor dem Hintergrund der Wahl des Meldepflichtigen in den Gesellschafterausschuss.



Datum

16.10.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

16.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft Salzburger Leite 1 97616 Bad Neustadt a. d. Saale Deutschland Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com LEI Code: 529900MVGMIVUDQY9E20

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