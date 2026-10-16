EQS-PVR: STRABAG SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

EQS Stimmrechtsmitteilung: STRABAG SE
STRABAG SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

16.10.2026 / 10:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Wien,  15.10.2026

Überblick

 
1. Emittent: STRABAG SE
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018)
Vorname Name/Nachname Sitz Staat
  BLR-Baubeteiligungs GmbH. Wien Österreich
  RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG Wien Österreich
Hans Peter Haselsteiner    
  Haselsteiner Familien-Privatstiftung Spittal/Drau Österreich
  UNIQA Insurance Group AG Wien Österreich
  UNIQA Österreich Versicherungen AG Wien Österreich
  UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. Wien Österreich

4. Namen der Aktionäre:  
5. Datum der Schwellenberührung: 15.10.2026
 
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
 
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) 		Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)

Summe von
7.A + 7.B in %
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung
53,69 %
24,15 %
77,84 %
118 000 000
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
53,69 %
24,15 %
77,84 % 		 



Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
 
A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien 		Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
Namensaktien   2   0,00 %
AT000000STR1   63 351 612   53,69 %
Subsumme A 63 351 614 53,69 %
 
B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist 		Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
Vorkaufsrecht siehe Punkt 10. 20 Tage 28 500 001 24,15 %
    Subsumme B.1 28 500 001 24,15 %
 
B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    


 
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 Hans Peter Haselsteiner   0,06 %   0,06 %
2 Haselsteiner Familien-Privatstiftung 1 26,93 %   26,93 %
3 RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H.        
4 RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG 3 5,90 %   5,90 %
5 BLR-Baubeteiligungs GmbH. 4 7,72 %   7,72 %
6 UNIQA Insurance Group AG   0,02 %   0,02 %
7 UNIQA Österreich Versicherungen AG 6 11,61 %   11,61 %
8 UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H. 7 1,45 %   1,45 %
           
 
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
 
10. Sonstige Kommentare:
1. Am 6.8.2026 haben RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. (RHO) und RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG (RLB NÖ-W) einen Spaltungs- und Übernahmevertrag zur Übertragung ua der Beteiligungen der RHO auf RLB NÖ-W gem §21 GenSpaltG abgeschlossen. Am 15.10.2026 ist die Firmenbucheintragung erfolgt und die Abspaltung wirksam geworden. Damit hat RLB NÖ-W die direkt von RHO gehaltenen STRABAG-Aktien und die Beteiligung der RHO an BLR-Baubeteiligungs GmbH. (BLR) erworben und Parteistellung im Syndikatsvertrag (Pkt 10.5) anstelle von RHO erlangt.

2. Dadurch hat RLB NÖ-W unmittelbar die Schwellen 3%, 4% und 5% und mittelbar die Schwellen 3% bis 10% jeweils für Stimmrechte überschritten und hält
(i) inkl der Zurechnung (§130 und §133 Z1, Z4 BörseG) 51.471.786 Stimmrechte /43,62% - Überschreiten Schwellen 3% bis 40%;
(ii) zusammengerechnet mit Stimmrechten aus Finanzinstrumenten (B.1) (§ 131 Abs 1 BörseG) 79.971.787 Stimmrechte /67,77% - Überschreiten Schwellen 45% und 50%.
Gleichzeitig hat RLB NÖ-W die Schwellen von 50% bis 3% für Finanzinstrumente unterschritten.

3. Von den im Pkt 7.A angeführten 63.351.614 Aktien (rd 53,69%), welche die in Pkt 3 genannten Rechtsträger in Summe halten, sind lediglich 47.200.000 (40%) syndiziert und damit wechselseitig gem §133 Z1 BörseG zuzurechnen. Die übrigen 16.151.614 Aktien (rd 13,69%) sind nicht syndiziert und werden daher nicht wechselseitig gem §133 Z1 BörseG zugerechnet.

4. Die Bestände von zu Aktien gehörenden Stimmrechten (direkt §130 BörseG, indirekt §133 BörseG, Summe §§130, 133 BörseG) im Syndikat sind wie folgt (% gerundet):

a) Hans Peter Haselsteiner
Direkt 69.376 (0,06%) - davon 1 (0,00%) syndiziert
Indirekt 55.371.813 (46,93%)
Summe 55.441.189 (46,98%)
b) Haselsteiner Familien-Privatstiftung
Direkt 31.771.813 (26,93%) - davon 23.599.999 (20,00%) syndiziert
Indirekt 23.600.001 (20,00%)
Summe 55.371.814 (46,93%)
c) RLB NÖ-W
Direkt 6.962.863 (5,90%) - sämtliche 6.962.863 (5,90%) syndiziert
Indirekt 44.508.923 (37,72%)
Summe 51.471.786 (43,62%)
d) BLR
Direkt 9.108.923 (7,72%) - davon 4.837.137 (4,10%) syndiziert
Indirekt 42.362.863 (35,90%)
Summe 51.471.786 (43,62%)
e) UNIQA Insurance Group AG
Direkt 27.575 (0,02%) - davon 18.267 (0,02%) syndiziert
Indirekt 50.811.064 (43,06%)
Summe 50.838.639 (43,08%)
f) UNIQA Österreich Versicherungen AG
Direkt 13.698.637 (11,61%) - davon 10.647.325 (9,02%) syndiziert
Indirekt 37.130.694 (31,47%)
Summe 50.829.331 (43,08%)
g) UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H.
Direkt 1.712.427 (1,45%) - davon 1.134.408 (0,96%) syndiziert
Indirekt 46.065.592 (39,04%)
Summe 47.778.019 (40,49%)

5. Zu den zugerechneten Stimmrechten von rd 24,15% aufgrund des Vorkaufsrechts (7.B.1): Das seit 23.4.2007 bestandene Core Shareholders Syndikat endete mit Ablauf des 31.12.2022. Die unter Pkt 3 genannten Rechtsträger (noch ohne RLB NÖ-W) haben ein Syndikat ohne MKAO Rasperia Trading Limited (Rasperia) gebildet. Trotz Beendigung des Core Shareholders Syndikats bleibt das Vorkaufsrecht der in Pkt 8 Z 1 bis 2 genannten Rechtsträger und das Vorkaufsrecht der in Pkt 8 Z 3, 5 bis 8 genannten Rechtsträger solange aufrecht, als diese jeweils zumindest 8,5% des Grundkapitals des Emittenten besitzen. Da Rasperia der VO (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17.3.2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen, in der geänderten/ergänzten Fassung (EU-SanktionsVO) unterliegt, gelten zum Vorkaufsrecht die Beschränkungen der EU-SanktionsVO. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Schiedsklage vom Oktober 2024, mit der die in Pkt 8 Z 1 bis 2 und Z 3, 5 bis 8 genannten Rechtsträger einen Vorkaufsfall gegen Rasperia geltend gemacht haben (Kontrollwechselvorgang durch einen Verkauf der Rasperia-Anteile an Illiadis JSC) unter Anspruchsverzicht zurückgenommen wurde.

 Wien am  15.10.2026
 

16.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Österreich
Internet: www.strabag.com
LEI Code: 529900TYYSRJH2VJSP60

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2417200  16.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
STRABAG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Wertvollster KI-Anbieter der Welt
Schon profitabel? Was wir zum IPO von Anthropic wissengestern, 16:42 Uhr · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habe13. Okt. · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen