Fed-Chef verbreitet Konjunkturoptimismus - Kein Fingerzeig zur Zinspolitik

Bangkok, 16. ⁠Okt (Reuters) - US-Notenbankchef Kevin Warsh versprüht Konjunkturoptimismus, hält sich zur Zinspolitik jedoch wie gewohnt bedeckt. In einem Gespräch mit IWF-Chefin Kristalina Georgiewa in Bangkok bekräftigte Warsh am Freitag, er nehme keine Zinsentscheidungen vorweg. Zugleich bescheinigte er der US-Wirtschaft Widerstandsfähigkeit angesichts zahlreicher ‌Krisen in der Welt und hartnäckig hoher Inflation. Der Fed-Chef verwies auf einen Investitionsschub, der weit über den Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) hinausgehe. Er habe ⁠den Eindruck, ⁠dass die Wirtschaft an Stärke gewinne, sagte Warsh. Sie verfüge über "reichlich Rückenwind".

Warsh zufolge zeigt die Weltwirtschaft eine Resilienz, die angesichts der Krisenherde weltweit vor einigen Monaten wohl kaum jemand so für möglich gehalten hätte: "Ich bin optimistisch – manche würden vielleicht sagen: naiv –, dass wir zumindest in den Vereinigten Staaten gestärkt aus dieser ‌Phase hervorgehen werden." Die USA würden so besser ‌in der Lage sein, weltweit beim Wirtschaftswachstum eine Führungsrolle einzunehmen. Im jüngst veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve heißt es, die Unternehmen behielten für die kommenden Monate weiterhin ⁠einen positiven Wirtschaftsausblick bei. Die Erwartungen deuteten jedoch eher auf ein leichtes Wachstum ‌hin, das durch anhaltende Unsicherheiten belastet werde.

INFLATION ⁠MACHT FED ZU SCHAFFEN

Während sich der US-Zentralbankchef länglich zu den Konjunkturaussichten äußerte, zeigte er sich mit Blick auf den Zinsausblick zugeknöpft: "Ich halte nichts davon, jetzt schon zu sagen, was ich auf den verbleibenden Sitzungen ‌in diesem Jahr tun könnte", erklärte ⁠er. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass ⁠die Fed auf ihrer nächsten Sitzung Ende Oktober die Zinsen unverändert lässt und im Dezember die geldpolitischen Zügel anziehen wird. Im September hatte die Zentralbank die Zinsen erstmals seit rund drei Jahren angehoben. Damit habe die Fed deutlich gemacht, dass sie für Preisstabilität sorgen werde, sagte Warsh. Die Inflation hat sich im September mit 3,7 Prozent jedoch noch weiter vom Ziel der Fed von 2,0 Prozent entfernt.

(Bericht von Ann Saphir, David Lawder and ⁠Leika Kihara, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)