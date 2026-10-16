Bangkok, ⁠16. Okt (Reuters) - Der Chef der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, hält sich vor der anstehenden Zinssitzung Ende ‌Oktober bedeckt. Er nehme Zinsentscheidungen nicht vorweg, sagte Warsh am Freitag ⁠auf ⁠der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Bangkok. "Ich halte nichts davon, jetzt schon zu sagen, was ich auf den ‌verbleibenden Sitzungen in ‌diesem Jahr tun könnte", erklärte er. An den Finanzmärkten wird erwartet, ⁠dass die Fed auf ihrer nächsten ‌Sitzung am 27. ⁠und 28. Oktober die Zinsen unverändert lässt. Im September hatte die Zentralbank die Zinsen ‌noch angehoben. ⁠Damit habe die Fed ⁠deutlich gemacht, dass sie für Preisstabilität sorgen werde, und die Geldpolitik etwas gestrafft, sagte Warsh.

(Bericht von Ann Saphir, bearbetet von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)