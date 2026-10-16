Fehlalarm an Bahnhöfen fordert zu Evakuierung auf

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT/KOBLENZ (dpa-AFX) - Fehlalarm an Bahnhöfen in drei Bundesländern: Nach Angaben der Bundespolizei in Koblenz lief am Freitagnachmittag "in allen Bahnhöfen und Haltepunkten der Region Mitte" eine falsche Durchsage zur Evakuierung.

Eine Sprecherin der Bundespolizei sagte der Deutschen Presse-Agentur, betroffen gewesen seien Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Ursache war laut Bundespolizei "die fehlerhafte Betätigung eines Knopfs" bei der Deutschen Bahn. Es habe sich um einen "menschlichen Fehler" und keinen technischen Defekt gehandelt.

"Bedauerlicher Fehler"

Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte, dass es unter anderem am Hauptbahnhof Frankfurt eine solche Ansage gegeben habe. Darin seien die Menschen aufgefordert worden, den Bahnhof zu verlassen. Nach dem Fehlalarm sei eine Entwarnung durchgegeben worden.

Die Bahn-Pressestelle teilte später mit: "Aufgrund eines bedauerlichen Fehlers kam es heute Nachmittag an einigen Bahnhöfen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu einer automatisierten Durchsage zur Evakuierung. Wir bitten um Entschuldigung."

Der Bahn-Sprecher nannte allerdings eine andere Ursache als die Bundespolizei: "Es war ein technischer Defekt", sagte der Sprecher zur dpa. Die Anlagen seien automatisiert, sagte er. "Da lief die falsche Ansage."/sat/DP/nas

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