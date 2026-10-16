Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.10.2026

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Thema: Batterien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Avanza BankBericht 3. Quartal 2026
BEIJING GE.EN.+TEC.A YC 1Bericht 3. Quartal 2026
Citizens FinancialBericht 3. Quartal 2026
Ganfeng LithiumBericht 3. Quartal 2026
HUNAN CHANGYUAN LICO A 1Bericht 3. Quartal 2026
I-TECH ABBericht 3. Quartal 2026
KRUNGTHAI CARD-LOC-TBA 10Bericht 3. Quartal 2026
M and T BankBericht 3. Quartal 2026
Nexam ChemicalBericht 3. Quartal 2026
NP3 FASTIGHETER AB (PUBL)Bericht 3. Quartal 2026
Platzer Fastigheter BBericht 3. Quartal 2026
PlejdBericht 3. Quartal 2026
Regions FinancialBericht 3. Quartal 2026
Travelers CompaniesBericht 3. Quartal 2026
Truist FinancialBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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