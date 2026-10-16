Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.10.2026

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Avanza Bank
|Bericht 3. Quartal 2026
|BEIJING GE.EN.+TEC.A YC 1
|Bericht 3. Quartal 2026
|Citizens Financial
|Bericht 3. Quartal 2026
|Ganfeng Lithium
|Bericht 3. Quartal 2026
|HUNAN CHANGYUAN LICO A 1
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|I-TECH AB
|Bericht 3. Quartal 2026
|KRUNGTHAI CARD-LOC-TBA 10
|Bericht 3. Quartal 2026
|M and T Bank
|Bericht 3. Quartal 2026
|Nexam Chemical
|Bericht 3. Quartal 2026
|NP3 FASTIGHETER AB (PUBL)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Platzer Fastigheter B
|Bericht 3. Quartal 2026
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|Bericht 3. Quartal 2026
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