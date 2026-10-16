Flugverkehr über Italien gestört

dpa-AFX · Uhr
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ROM (dpa-AFX) - Wegen Störungen im Datenübertragungsnetz der Flugsicherungsdienste ist der Flugverkehr über Italien seit mehreren Stunden beeinträchtigt. Dies teilte die Flugsicherung Enav in Rom mit. Seit 6.00 Uhr seien deshalb "Maßnahmen zur Verkehrsteuerung" in Kraft. Dies führe dazu, dass im italienischen Luftraum weniger Flugzeuge abgefertigt würden. Einen Hacker-Angriff oder Sabotage schloss die Behörde zunächst aus.

Betroffen sind sowohl Maschinen, die in Italien starten und landen wollen, als auch Flugzeuge, die Italien überfliegen. Zu den Hintergründen der Störungen äußerte sich die Behörde nicht näher. In der Mitteilung heißt es jedoch: "Es ist ausgeschlossen, dass die Störungen auf böswillige Handlungen zurückzuführen sind."

Die Enav ist für Überwachung, Kontrolle und Sicherung des Betriebs im italienischen Luftraum mit großen Flughäfen wie Rom oder Mailand zuständig. Pro Jahr wickelt sie etwa zwei Millionen Flüge ab./cs/DP/jha

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