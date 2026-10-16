'FT': Lufthansa erwägt Verkauf von Software-Geschäftsteilen
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa prüft einem Pressebericht zufolge den Verkauf eines Teils ihres Software-Geschäfts. Eine Transaktion könne ein Volumen von nahezu einer Milliarde Euro haben, berichtet die "Financial Times" (FT) am Freitag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Lufthansa habe Banken eingeschaltet, um einen möglichen Verkauf von Geschäftsbereichen innerhalb ihrer Sparte Lufthansa Systems auszuloten, die IT-Dienstleistungen für die Luftfahrtbranche erbringen. Die Überlegungen befänden sich noch in einem frühen Stadium, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Lufthansa habe dies gegenüber der Zeitung nicht kommentieren wollen./nas/he
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