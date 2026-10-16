G7-Länder planen Abwehrtests gegen KI-verstärkte Cyberangriffe auf Finanzbranche

Bangkok, ⁠16. Okt (Reuters) - Die sieben führenden Industrienationen (G7) planen Tests zur Abwehr von KI-unterstützten Cyberangriffen. Eine Vereinbarung dazu wurde am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in ‌der thailändischen Hauptstadt Bangkok getroffen, sagte die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama. Der IWF hatte diese ⁠Woche gewarnt, ⁠dass das Vertrauen in die Finanzbranche durch solche Cyberangriffe untergraben werden könnte.

Die Pläne sehen Simulationen vor, die von den Finanzbehörden der G7-Staaten entwickelt werden. Erprobt werden sollen nach japanischen Angaben ‌die Reaktionen auf Cyberangriffe, die ‌mittels Künstlicher Intelligenz (KI) verstärkt werden. Die Ergebnisse sollen die Wirksamkeit bestehender Vorgaben überprüfen und zur Überarbeitung genutzt ⁠werden. An den Übungen der Finanzministerien und Zentralbanken ‌aus den G7-Staaten - das ⁠sind Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, die USA, Kanada und Japan - könnten auch private Geldhäuser beteiligt werden.

Weltweit verstärken die Bankenaufsichtsbehörden derzeit ihre Bemühungen, ‌KI-Risiken einzudämmen. Dazu ⁠gehört auch die Bank of England, ⁠die mit Geschäftsbanken auf der Insel an umfassenden Optionen zur Wiederherstellung nach Cyberangriffen arbeitet. Man könne nicht länger davon ausgehen, dass die eigene Abwehr immun gegen KI-gestützte Cyberangriffe sei, so die britische Zentralbank.

(Bericht von Leika Kihara, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Elke Ahlswede. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)