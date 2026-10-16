Hohe Kerosinpreise - Eurowings streicht Flüge und prüft Kurzarbeit

Berlin, 16. ⁠Okt (Reuters) - Die Lufthansa-Tochter Eurowings erwägt Kurzarbeit im Winter und streicht Flüge, um die Kostenbelastungen wegen des teuren Kerosins abzupuffern. "Wir prüfen aktuell, ob die Voraussetzungen für temporäre Kurzarbeit im deutschen Flugbetrieb im Winter gegeben sind", erklärte die ‌Airline am Freitag. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Die Fluggesellschaft führt bereits Gespräche mit der Bundesagentur für Arbeit, wie aus einem Schreiben ⁠an die ⁠Belegschaft hervorgeht, das auch der Nachrichtenagentur Reuters vorlag. Offen blieb, wie viele Beschäftigte betroffen sind.

Hohe Kerosinpreise infolge des Iran-Kriegs setzen Airlines weltweit unter Druck. Die Lufthansa-Gruppe erwartet in diesem Jahr wegen des gestiegenen Kerosinpreises eine höhere Belastung als bisher, hatte Konzernchef Carsten Spohr jüngst ‌erklärt. "Allein für Eurowings bedeutet das im laufenden Jahr ‌fast 250 Millionen Euro mehr Kerosinkosten als geplant – eine gewaltige Summe", heißt es in dem Brief. Als Reaktion darauf kürze Eurowings das Winterangebot bereits in ⁠einem ersten Schritt um rund fünf Prozent. Die Verbindungen von Köln/Bonn und ‌Stuttgart nach Dubai entfallen. Zudem sei ⁠die interne Weihnachtsfeier abgesagt worden und Eurowings solle etwa in der Verwaltung bis Ende 2028 mit rund 100 Stellen weniger auskommen.

Eurowings steht nach Einschätzung der Geschäftsführung zwar besser da als andere ‌Wettbewerber, ist aber nicht immun ⁠gegen Krisen. "Trotz weiterhin gut gebuchter Flüge ⁠gilt es, eine Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben zu schließen, die in den jetzt bevorstehenden, traditionell schwierigen Wintermonaten absehbar größer wird", schreibt das Management in dem Brief. "Erschwerend kommt hinzu, dass sich bei den rekordhohen Kerosinpreisen auch für 2027 keine Entlastung abzeichnet."

Die gesamte Luftfahrtbranche versucht gegenzusteuern. So kündigte jüngst auch der Berliner Hauptstadtflughafen BER ein Sparprogramm an und will seine Kosten senken sowie bestimmte Investitionen verschieben.

(Bericht ⁠von Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)