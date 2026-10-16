IRW-News: Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. gibt die Ernennung von Herrn David Suda als Strategic Advisor bekannt und kündigt Neugestaltung des Unternehmensauftritts und Investor-Relations-Programm an

IRW-PRESS: Americas Uranium Corp.: Americas Uranium Corp. gibt die Ernennung von Herrn David Suda als Strategic Advisor bekannt und kündigt Neugestaltung des Unternehmensauftritts und Investor-Relations-Programm an

Vancouver, British Columbia / 16. Oktober 2026 / IRW-Press / Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTCQB: ASRFF) (FWB: WA7) (das Unternehmen oder Americas Uranium) freut sich, Herrn David Suda als strategischen Berater des Unternehmens begrüßen zu dürfen, der sich auf Kapitalmärkte und Unternehmensstrategie konzentriert. Herr Suda verfügt über direkte Erfahrungen im Uranbereich in New Mexico und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung von Uranprojekten in den USA. Als ehemaliger CEO der American Future Fuel Corporation war er maßgeblich daran beteiligt, das Uranprojekt Cebolleta bis zur Erstellung einer Mineralressourcenschätzung im Jahr 2024 voranzubringen und schließlich auch den Verkauf des Unternehmens an Premier American Uranium Inc. zu ermöglichen. Anschließend war er als President von Premier American Uranium tätig. Zuvor war er auch President und CEO der Gold Terra Resource Corp. Bevor er in die Unternehmenswelt wechselte, war Herr Suda Partner bei zwei namhaften institutionellen Broker-Dealern in Toronto, Beacon Securities und Paradigm Capital und sammelte dort Erfahrungen in den Bereichen institutioneller Vertrieb, Handel und Investmentbanking. Er hat einen Bachelor of Environmental Studies der York University.

Wir freuen uns sehr, dass David Suda nun Teil des Americas Teams ist und eine Fülle von Erfahrungen und ein umfangreiches Netzwerk von Fachleuten aus unterschiedlichsten Bereichen, die wertvolle Beiträge leisten können, einbringt. David wird unser Team zweifellos stärken, während wir daran arbeiten, den Wert für unsere Aktionäre zu steigern, erklärte Nick Luksha, Chief Executive Officer von Americas Uranium.

Neugestaltung des Unternehmensauftritts

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Einführung seines überarbeiteten Markenauftritts, seiner überarbeiteten Website und seiner aktualisierten Investorenpräsentation bekanntzugeben, die die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens und seine strategische Vision für die Zukunft widerspiegeln. Die modernisierte Corporate Identity präsentiert sich in einem markanten, dynamischen Erscheinungsbild, das der wachsenden Bedeutung von Uran in der globalen Energielandschaft sowie dem Engagement des Unternehmens für den Ausbau seines Portfolios an Uranexplorationsprojekten in ganz Nordamerika übereinstimmt. Die verbesserte Website und die aktualisierte Investorenpräsentation sollen Aktionären, potenziellen Investoren und Interessenvertretern aus der Branche eine ansprechendere und informativere Erfahrung bieten und die Projekte, Explorationsinitiativen und die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens hervorheben. Diese neu gestaltete Unternehmensidentität markiert ein spannendes neues Kapitel für Americas Uranium, das seine Präsenz im Uransektor weiter ausbaut und sich so positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach sicherem, im Inland gewonnenem Kernbrennstoff zu profitieren.

Besuchen Sie unsere verbesserte und neu gebrandete Website unter www.americasuraniumcorp.com

Zusammenarbeit mit Frontier Media

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Zusammenarbeit mit Frontier Media Inc. (1500-1874 Scarth Street, Regina, Saskatchewan, Kanada S4P 4E9; E-Mail: jordan@frontiermediainc.ca; Telefon: 306-530-7746; Ansprechpartner: Jordan Madill) beginnt, um Dienstleistungen zur Steigerung der Marktbekanntheit und im Bereich der Unternehmenskommunikation zu erbringen, unter anderem durch Inhaltserstellung, Projektmanagement, Medienverteilung durch Dritte und Initiativen zur digitalen Marktbekanntheit. Das anfängliche Budget für die Marktbekanntheit im Rahmen der Vereinbarung mit Frontier Media Inc. beläuft sich auf 500 000 CAD. Das Programm soll bis April 2027 oder bis zur Ausschöpfung der Mittel laufen und ist so konzipiert, dass es eine fortlaufende Bewertung und Optimierung auf der Grundlage der Marktbedingungen ermöglicht.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Aufrechterhaltung einer konsequenten und vorschriftsmäßigen Marktpräsenz ein wichtiger Bestandteil zur Förderung der Sichtbarkeit und zum langfristigen Ausbau der Aktionärsbasis ist.

Nach Kenntnis des Unternehmens hält Frontier Media weder direkt noch indirekt Beteiligungen oder sonstige Interessen an Wertpapieren des Unternehmens.

Über Americas Uranium Corp.

Americas Uranium Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung aussichtsreicher Uran-Assets konzentriert. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von strategisch günstig gelegenen Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von 4.700 Hektar im Athabasca-Becken in Saskatchewan, einem der weltweit führenden Uranreviere. Americas Uranium treibt die Exploration in einem frühen Stadium mithilfe moderner Verfahren und eines disziplinierten, datengestützten Ansatzes voran. Das Unternehmen ist bestrebt, durch verantwortungsvolle Exploration und die Konzentration auf vielversprechende Zielgebiete in bislang wenig explorierten Gebieten langfristigen Wert zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nicholas Luksha

Präsident und Vorstandsvorsitzender

Americas Uranium Corp.

info@americasuraniumcorp.com

604-838-0184

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel, jedoch nicht immer, an Begriffen wie geht davon aus, glaubt, erwartet, beabsichtigt, plant, prognostiziert, schätzt, könnte, würde, wird, sollte, potenziell, vorgeschlagen, Ziel, fortsetzen, vorantreiben und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet oder an Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten, erreicht oder realisiert werden können oder könnten zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der von Frontier Media durchzuführenden Maßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades bei Investoren und auf dem Markt; der voraussichtlichen Dauer und Wirksamkeit dieser Maßnahmen; der Fähigkeit des Unternehmens, die Sichtbarkeit auf dem Markt und den Bekanntheitsgrad bei den Aktionären zu steigern; der fortgesetzten Entwicklung, dem Fortschritt und der Förderung der Geschäfts- und Explorationsaktivitäten des Unternehmens; den Vorteilen, die mit dem überarbeiteten Unternehmensbranding, der neu gestalteten Website und der aktualisierten Investorenpräsentation des Unternehmens verbunden sind; dem künftigen Wachstum und der Entwicklung des Unternehmens; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, Chancen im Uransektor zu nutzen. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Dazu zählen unter anderem Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Bodenschätzen verbunden sind; der spekulative Charakter von Explorationsarbeiten in frühen Phasen; die Wirksamkeit von Marketing- und Investor-Relations-Maßnahmen; die Notwendigkeit behördlicher Genehmigungen; sowie die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Geschäftspartnern.

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