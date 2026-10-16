IWF: Europäische Länder müssen schneller wachsen oder weniger Schulden machen

Bangkok, 16. ⁠Okt (Reuters) - Die europäischen Volkswirtschaften müssen nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) schneller wachsen oder weniger Schulden aufnehmen, um ihre Schuldenlast auf einem tragfähigen Pfad zu halten. Untätigkeit sei keine Option, teilte der IWF am Freitag bei seiner Herbsttagung in Bangkok mit. Für die ‌Eurozone prognostiziert die Finanzorganisation ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent im Jahr 2026 und 1,2 Prozent im Jahr 2027. Die Inflation in den 21 Ländern der Währungsunion ⁠werde in diesem ⁠Jahr 3,1 Prozent, im nächsten Jahr 2,8 Prozent und 2028 dann 2,2 Prozent betragen. Die Europäische Zentralbank strebt zwei Prozent als optimalen Wert für die Wirtschaft an. Hohe Energiepreise im Zuge des Nahost-Krieges verhindern dies derzeit aber, worauf die EZB mit Zinserhöhungen reagiert hat.

Dem IWF zufolge benötigen etwa drei Viertel der europäischen ‌Länder mittelfristig eine Kombination aus Strukturreformen zur Wachstumssteigerung und ‌Konsolidierungsmaßnahmen zur Defizitreduzierung im Umfang von durchschnittlich etwa 3,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Die im Rahmen der mittelfristigen finanzpolitischen Strukturpläne der EU geplante Haushaltskonsolidierung liege mit durchschnittlich etwa zwei Prozent ⁠des BIP jedoch unter dem, was in einigen Ländern erforderlich sei. Der IWF geht ‌zudem davon aus, dass die Konsolidierung in ⁠den meisten Ländern hinter den Zielen zurückbleiben wird. Etwa ein Viertel der europäischen Länder müsse sogar um mehr als fünf Prozent des BIP konsolidieren.

Ohne politisches Gegensteuern dürfte die Staatsverschuldung massiv zulegen, sagte IWF-Experte Mateusz Szczurek der ‌Nachrichtenagentur Reuters. Dies liege an der ⁠immer stärkeren Alterung der Bevölkerung, einem hohen ⁠Verteidigungsbedarf und der Energiewende. "Je später man anfängt, desto schwieriger wird die Anpassung." Prognosen der Europäischen Kommission vom Mai zufolge dürfte die Schuldenquote in der Eurozone von 88,7 Prozent Ende 2025 auf 91,2 Prozent im Jahr 2027 steigen.

Die Produktivität in Europa sei zu schwach, erklärte der IWF. Hindernisse im EU-Binnenmarkt müssten beseitigt werden. Es brauche zudem mehr Investitionen. Der IWF empfahl, den Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien fortzusetzen und die Lieferketten auf ein breiteres Fundament zu ⁠stellen.

(Bericht von Jan Strupczewski, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)