Was bewegt die Aktie?

Servicenow hat eine weitere KI-Plattform veröffentlicht und erweitert damit sein bereits umfangreiches Angebot an KI-Produkten. Die Neuheit eröffnet zusätzliche Umsatzmöglichkeiten für das Unternehmen und hat am vergangenen Handelstag einen Kursanstieg von mehr als sechs Prozent ausgelöst. Damit gewinnt die Aussicht auf zusätzliche Erlöse aus dem KI-Geschäft für die Bewertung der Aktie an Bedeutung.

Das Unternehmen verfolgt das Ziel, den Einsatz künstlicher Intelligenz innerhalb von Unternehmen zu koordinieren. Nvidia unterstützt Servicenow dabei als Technologiepartner, während weitere KI-Produkte in der nächsten Zeit folgen sollen. Die neue Plattform ergänzt somit ein größeres Produktangebot, mit dem Servicenow seine angestrebte Rolle bei der Steuerung von KI in Unternehmen weiter ausbauen will.

Dieses Angebot spricht dafür, dass sich das Geschäft mit KI-Produkten bei Servicenow dynamischer entwickeln könnte als bei vielen anderen Softwareunternehmen. Voraussetzung dafür ist, dass die zusätzlichen Produkte tatsächlich zu weiteren Umsätzen führen und die neuen Möglichkeiten wirtschaftlich nutzbar werden. Die positive Einschätzung verbindet damit das wachsende Produktangebot mit der Aussicht auf eine stärkere Geschäftsentwicklung im KI-Bereich.

Oppenheimer bestätigt die Einstufung Outperform und erhöht das Kursziel auf 165 Dollar. Zuvor hatte die Aktie im Zuge der breiten Verkäufe im Softwaresektor deutlich an Wert verloren; anschließend stieg der Kurs dynamisch von knapp unter 90 Dollar bis auf 150 Dollar. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung richtet sich der Blick nun auf die Frage, ob der jüngste Kursanstieg eine Fortsetzung dieser Aufwärtsbewegung ermöglicht.

Charttechnik

Die entscheidende Marke liegt bei 150 Dollar am letzten Zwischenhoch. Auf Wochenbasis hat die Aktie mit dem jüngsten Anstieg eine bullische Flagge nach oben verlassen: Auf einen dynamischen Kursanstieg folgte eine mehrwöchige Konsolidierung.

Gelingt auch der Ausbruch über 150 Dollar, liegt das nächste Ziel zunächst bei 160 Dollar. Die aus der jüngsten Konsolidierung abgeleitete Zielzone reicht von 163 bis 171 Dollar. Bei einer weiteren Fortsetzung des Anstiegs kommt anschließend der Bereich nahe 180 Dollar infrage.

Martins Einschätzung

Das umfangreiche KI-Angebot und die geplanten weiteren Produkte sprechen für zusätzliche Umsatzchancen. Zusammen mit der jüngsten Kursdynamik ergibt sich eine positive Ausgangslage für die Aktie. Bei einem Ausbruch über 150 Dollar bleibt der Bereich zwischen 163 und 171 Dollar das bevorzugte Kursziel.