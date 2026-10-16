Naftogaz-Chef: Ukraine mit größten Gasreserven seit sechs Jahren

- von Pavel ⁠Polityuk

Kiew, 16. Okt (Reuters) - Die Ukraine hat trotz verstärkter russischer Angriffe auf ihre Energieinfrastruktur die größten Gasreserven seit sechs Jahren für den Winter aufgebaut. Der staatliche Energiekonzern Naftogaz habe die Vorräte in den unterirdischen Speichern auf 16 Milliarden Kubikmeter erhöht, sagte der kommissarische Konzernchef Serhij Fedorenko in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Dies ist der ‌höchste Stand seit 2020. Im vergangenen Jahr war das Land mit weniger als 14 Milliarden Kubikmetern in die Heizperiode gestartet.

Die Regierung in Kiew hatte als Mindestziel für diesen Winter 13,2 Milliarden Kubikmeter vorgegeben. Der bevorstehende ⁠Winter könnte der ⁠schwierigste in dem nunmehr fast fünf Jahre andauernden Krieg mit Russland werden. Die russischen Streitkräfte haben ihre Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor zuletzt deutlich verschärft. Laut Fedorenko wurden Anlagen des Konzerns in diesem Jahr mehr als 400 Mal unter Beschuss genommen – doppelt so oft wie 2025. "In diesem Jahr wurden die meisten unserer Anlagen angegriffen", sagte er. Betroffen seien die Förderung, Verarbeitung und der Transport von Öl und Gas sowie Wärmekraftwerke in den ‌frontnahen Regionen.

"Wir verstärken die Verteidigung und graben uns ein", sagte Fedorenko. "Wir ‌blicken vorsichtig nach vorn. Jeden Morgen wache ich auf und schaue auf mein Handy, um zu sehen, ob in der Nacht eine unserer Anlagen getroffen wurde." Dennoch werde die zerstörte Infrastruktur kontinuierlich wieder aufgebaut.

FRÜHZEITIGE LIEFERUNGEN

Der Anstieg der Reserven ist zudem ⁠auf einen sinkenden Verbrauch zurückzuführen, da russische Angriffe auf Industrieanlagen die Schließung einiger Fabriken zur Folge hatten. Fedorenko ‌schätzt, dass der Gasverbrauch im Jahr 2026 auf rund 20 ⁠Milliarden Kubikmeter sinken wird, nach 21 Milliarden Kubikmetern im Vorjahr. Die Ukraine deckt ihren Bedarf teilweise durch Importe. Seit 2015 kauft das Land kein Gas mehr direkt aus Russland, sondern importiert es von europäischen Lieferanten über Polen, die Slowakei und Ungarn. Starker Frost und russische Angriffe auf Speicher erforderten ‌im Jahr 2025 und im ersten Quartal 2026 Rekordimporte von ⁠7,8 Milliarden Kubikmetern.

Für die laufende Saison habe Naftogaz ⁠frühzeitig Lieferungen von mehr als einer Milliarde Kubikmetern vertraglich gesichert, wovon ein Viertel auf Flüssigerdgas (LNG) entfalle. "Wir haben Lieferungen speziell für die Heizperiode vereinbart. Das bedeutet, dass wir Lieferverträge für den Zeitraum von Dezember bis März abgeschlossen haben", sagte Fedorenko.

Die Ukraine verfügt über die größten unterirdischen Gasspeicher Europas mit einer Kapazität von rund 30 Milliarden Kubikmetern. Fedorenko zufolge hat Kiew der Europäischen Union angeboten, ein Drittel dieser Kapazität für europäische Gasreserven zu nutzen. Da die Speicher mehr als einen Kilometer unter der Erde lägen, seien sie vor Angriffen geschützt. Zudem könne das Gas bei Bedarf sehr schnell an Verbraucher vor allem in Osteuropa geliefert werden. ⁠Die ukrainischen Tarife für die Gasspeicherung seien derzeit die niedrigsten in der EU. Nach ukrainischem Recht ist es staatlichen Unternehmen untersagt, Daten über die Betriebsergebnisse im Energiesektor zu veröffentlichen.

(Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)