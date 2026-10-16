Nagel: Es geht wirtschaftlich voran in Deutschland

Berlin, 16. ⁠Okt (Reuters) - Deutschland ist nach Einschätzung von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel wieder auf Kurs. "Es geht voran", sagte er am Freitag am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in ‌Bangkok. Die Schätzungen für das Wachstum seien - anders als in den Vorjahren - nach oben korrigiert worden. Deutschland ⁠müsse ⁠nun weiter Reformen angehen, um wettbewerbsfähiger zu werden. Die Bundesregierung zeige dazu die Bereitschaft, diesen Weg zu gehen. "Deutschland macht sich fit", sagte Nagel. Künstliche Intelligenz sei dabei eine Wachstumschance, auch um produktiver zu ‌werden.

Die Bundesregierung rechnet - wie der IWF ‌auch - für dieses Jahr mit einem Wachstum von 1,3 Prozent, nächstes Jahr dann 1,1 Prozent. Haupttreiber dabei sind ⁠die staatlichen Investitionen aus dem Sondertopf zur Modernisierung der ‌Infrastruktur und die hohen Ausgaben ⁠zur Aufrüstung der Bundeswehr.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sagte in Bangkok, Deutschland sei in einer Phase der wirtschaftlichen Erholung. "Das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen." ‌Es gebe aber beispielsweise ⁠die meisten Startup-Gründungen in ⁠der EU in Deutschland. Ziel müsse es nun sein, neue Partnerschaften in der Welt zu schmieden, weil bisherige Bündnisse infrage gestellt würden, sagte Klingbeil. Risiken für die Weltwirtschaft seien die Kriege wie in Nahost und in der Ukraine sowie die dadurch hohen Energiepreise.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)