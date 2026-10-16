Nasdaq im freien Fall – doch plötzlich dreht der Markt nach oben!

Nasdaq unter massivem Verkaufsdruck! Nach dem kräftigen Abverkauf der vergangenen Handelstage steht der Technologieindex erneut unter Druck. Wichtige Unterstützungen sind gefallen, der kurzfristige Aufwärtstrend ist gebrochen und selbst im Tageschart zeigen sich deutliche Schwächesignale. Droht jetzt der nächste Kursrutsch in Richtung 29.000 Punkte oder steht der Nasdaq unmittelbar vor einer kräftigen Gegenbewegung? Im heutigen Live-Trading-Webinar analysieren wir die aktuelle Marktsituation und zeigen, welche Kursmarken für Trader jetzt entscheidend sind.

Zum US-Handelsstart wird es richtig turbulent! Innerhalb weniger Minuten schwankt der Nasdaq um bis zu 80 Punkte – und bietet damit Chancen, aber auch erhebliche Risiken. Wir begleiten die Eröffnung live und suchen gezielt nach Long-Einstiegen gegen den vorherrschenden Abwärtstrend. Dabei erleben wir schnelle Richtungswechsel, Fehlsignale und explosive Aufwärtskerzen. Mehrere Positionen werden eröffnet, aufgestockt und wieder geschlossen. Am Ende steht trotz der schwierigen Marktbedingungen ein kleiner Trading-Gewinn von rund 54 US-Dollar.

Long oder Short – welche Strategie funktioniert in diesem Marktumfeld? Im Webinar erklären wir ausführlich, wie sich Unterstützungen und Widerstände innerhalb eines Abwärtstrends verhalten, warum ein Short-Einstieg direkt am Tagestief gefährlich sein kann und woran sich eine mögliche Trendwende frühzeitig erkennen lässt. Anhand der tatsächlich ausgeführten Trades zeigen wir außerdem, wie Stop-Loss-Orders, Break-even-Absicherungen und das schrittweise Aufbauen und Reduzieren von Positionen in der Praxis funktionieren. Auch das Zusammenspiel von 1-Minuten-, 5-Minuten- und Stundenchart spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Jetzt könnte es an der Nasdaq besonders spannend werden! Während NVIDIA und weitere Technologieaktien deutliche Schwäche zeigen, wächst nach dem massiven Kursrückgang gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit einer technischen Erholung. Doch Vorsicht: Eine solche Gegenbewegung kann innerhalb weniger Minuten mehrere Hundert Punkte erreichen und Short-Trader auf dem falschen Fuß erwischen. Im Video erfahren Sie, welche Signale für eine Fortsetzung des Abwärtstrends sprechen, wann eine Erholungsrallye möglich wird und warum konsequentes Risikomanagement gerade in hochvolatilen Marktphasen unverzichtbar ist. Jetzt ansehen und das Live-Trading hautnah verfolgen!

Der nächste Traders Circle wird am Dienstag stattfinden.

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