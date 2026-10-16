Nordex: Höhere Margen rechtfertigen den Kurssprung

Was bewegt die Aktie?

Nordex hat mit den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal einen kräftigen Wachstumsschub gezeigt. Der Umsatz steigt gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 28 Prozent von etwa 1,7 Milliarden auf rund 2,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, kurz Ebitda, wächst von 136 Millionen auf 278 Millionen Euro und damit auf mehr als das Doppelte.

Die Profitabilität verbessert sich deutlich: Die Ebitda-Marge steigt von acht auf 12,7 Prozent. Mit den höheren Umsätzen sinkt der anteilige Fixkostenaufwand je Megawatt erstellter Leistung, was die Margen verbessert. Gleichzeitig nehmen die liquiden Mittel deutlich zu, sodass die Zahlen sowohl beim operativen Ergebnis als auch bei der Liquidität eine positive Entwicklung zeigen.

Auch die Nachfrage entwickelt sich kräftig. Der Auftragseingang wächst um fast 30 Prozent, und Kunden aus zehn Ländern bestellen insgesamt 427 Windkraftanlagen. Deutschland, die Vereinigten Staaten und die Türkei bilden dabei die größten Märkte; die zahlreichen größeren Aufträge der vergangenen Wochen spiegeln sich damit im neuen Geschäft wider.

Nordex erwartet zudem ein sehr gutes viertes Quartal und erhöht die Margenprognose für das Gesamtjahr deutlich. Statt einer Ebitda-Marge von acht bis elf Prozent strebt das Unternehmen jetzt 11,5 bis 12,5 Prozent an. Damit übertrifft bereits die Untergrenze der neuen Prognose das bisherige obere Ende – ein wesentlicher Grund für den kräftigen Kursanstieg.

Beim Jahresumsatz bestätigt Nordex dagegen die bisherige Prognose von 8,2 bis neun Milliarden Euro. Angesichts des starken dritten Quartals bleibt dieser Ausblick zurückhaltend; eine höhere Umsatzprognose hätte einen zusätzlichen Kursimpuls liefern können. Jefferies erhöht das Kursziel von 60 auf 63 Euro, während Nordex die vollständigen Zahlen am 5. November veröffentlicht.

Charttechnik

Nach dem Schlusskurs von rund 34,50 Euro eröffnet die Nordex-Aktie bei über 38 Euro. Die große Aufwärtskurslücke und der zunächst gehaltene Zugewinn prägen das kurzfristige Kursbild.

Bei 40 Euro treffen eine übergeordnete Trendlinie und frühere Zwischenhochs zusammen. Dieser Bereich bildet einen Widerstand und dürfte weitere Kursanstiege zunächst erschweren. Im Vorjahr hatte die Aktie eine ausgeprägte Korrektur in mehreren Abwärtsbewegungen durchlaufen.

Martins Einschätzung

Die fundamentale Entwicklung ist überzeugend. Das kräftige Umsatzwachstum, die deutlich höhere Marge und der starke Auftragseingang rechtfertigen den Kurssprung. Die frühere Abwärtsbewegung erscheint angesichts dieser Entwicklung überzogen.

Die bestätigte Umsatzprognose bleibt der schwächere Teil des Ausblicks. Sollte Nordex mit den vollständigen Zahlen am 5. November auch die Umsatzerwartung erhöhen, könnte das einen zusätzlichen Impuls für einen Anstieg über 40 Euro geben. Bis dahin erschwert der Widerstand auf diesem Niveau weitere Kursgewinne.