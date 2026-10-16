Nordex steigert Ergebnis und hebt Prognose an

(Reuters) - Beim Windanlagenbauer Nordex haben sich die Geschäfte im dritten Quartal besser entwickelt als gedacht. Die Prognose für das Gesamtjahr werde ‌deshalb angehoben, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstagabend mit. Erwartet werde nun ⁠eine ⁠Ergebnis-Marge (Ebitda) im Bereich von 11,5 bis 12,5 Prozent, nach bislang vorhergesagten acht bis elf Prozent. Alle anderen Kennzahlen der Prognose blieben unverändert.

"Die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse ‌des dritten Quartals und die ‌Anhebung der Prognose beruhen auf höheren Margen im Servicegeschäft und einer starken Performance im Projektgeschäft", ⁠teilte Nordex mit. Zudem hätten sich in ‌der bisherigen Prognose für ⁠das Projektgeschäft berücksichtigte Risiken nicht im angenommenen Umfang realisiert.

Das vorläufige, ungeprüfte Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal 2026 liege voraussichtlich bei ‌rund 278 Millionen ⁠Euro, nach 136 Millionen ⁠Euro vor Jahresfrist. Das entspreche einer Ebitda-Marge von 12,7 (3. Quartal 2025: acht) Prozent. Der vorläufige, ungeprüfte Umsatz im Quartal liege voraussichtlich bei rund 2,187 Milliarden Euro nach 1,706 Milliarden vor Jahresfrist.