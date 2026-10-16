Original-Research: Antimony Resources Corp. (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren
    ^
Original-Research: Antimony Resources Corp. - von GBC AG

16.10.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu Antimony Resources Corp.

     Unternehmen:               Antimony Resources Corp.
     ISIN:                      CA0369271014

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Comment)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,52 CAD
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Kapitalerhöhung in Höhe von 5,0 Mio. CAD erfolgreich platziert; Finanzierung
der Explorationsaktivitäten deutlich ausgeweitet

Die Antimony Resources Corp. hat am 05.10.2026 den erfolgreichen Abschluss
einer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von 5,00 Mio. CAD
bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Finanzierung wurden insgesamt 10,64 Mio.
neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 0,47 CAD je Aktie ausgegeben. Die
Kapitalmaßnahme erfolgte in Form einer sogenannten
Flow-Through-Finanzierung, bei der bestimmte steuerliche Abzugsmöglichkeiten
für qualifizierende Explorationsausgaben auf die Investoren übertragen
werden. Aufgrund dieser steuerlichen Vorteile können entsprechende Aktien
häufig mit einem Aufschlag gegenüber dem Börsenkurs platziert werden. Bei
Antimony Resources lag der Ausgabepreis rund 14,6 % über dem Schlusskurs von
0,41 CAD am Tag der Ankündigung der Finanzierung (29.09.2026).

Unter Berücksichtigung der Vermittlungsprovision von 0,25 Mio. CAD beläuft
sich der Mittelzufluss vor weiteren Kosten auf rund 4,75 Mio. CAD.
Zusätzlich wurden 521.277 Broker-Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,75
CAD und einer Laufzeit von zwölf Monaten ausgegeben. Die aufgenommenen
Mittel sollen insbesondere zur Finanzierung der weiteren
Explorationsarbeiten am Bald-Hill-Projekt verwendet werden. Aus unserer
Sicht ist die erfolgreich durchgeführte Kapitalmaßnahme positiv zu bewerten,
da sie die Finanzierung der nächsten Explorationsschritte sichert.
Gleichzeitig konnte die Gesellschaft aufgrund der besonderen steuerlichen
Struktur der Finanzierung einen gegenüber dem damaligen Börsenkurs höheren
Ausgabepreis erzielen und somit die Verwässerung begrenzen.

Neben der erfolgreichen Finanzierung hat Antimony Resources weitere
Fortschritte bei der Erkundung des Bald-Hill-Projekts in der kanadischen
Provinz New Brunswick vermeldet. Im Mittelpunkt stehen dabei die
fortgesetzten Bohrarbeiten in der Main Zone sowie erste Laborergebnisse aus
der Bohrkampagne in der noch weitgehend unerforschten Central Zone.

In der Main Zone konnten erneut hochgradige Antimonmineralisierungen
nachgewiesen werden. Besonders hervorzuheben ist das Bohrloch BH-26-21, bei
dem sich über eine Länge von 9,12 Metern ein durchschnittlicher
Antimongehalt von 2,28 % sowie ein Goldgehalt von 0,93 g/t ergaben.
Innerhalb dieses Abschnitts lag der Antimongehalt auf einer Länge von 0,30
Metern sogar bei 27,3 %. Ein weiteres Bohrloch (BH-26-19) lieferte im
Durchschnitt 1,90 % Antimon über eine Länge von 5,20 Metern. Auch die am
14.10.2026 veröffentlichten jüngsten Bohrergebnisse bestätigen die
hochgradige Mineralisierung. So wurden im Bohrloch BHW-26-19
durchschnittlich 4,36 % Antimon über 13,0 Meter nachgewiesen, darunter
hochgradige Abschnitte mit 21,45 % Antimon über 1,10 Meter und 15,0 %
Antimon über 0,80 Meter. In einem weiteren Abschnitt desselben Bohrlochs
wurde zusätzlich ein Antimongehalt von 5,35 % ermittelt. Besonders positiv
ist, dass diese Ergebnisse aus dem südlichen Bereich der Main Zone stammen
und die hochgradige Mineralisierung in Richtung der Central Zone erweitern.
Die Ergebnisse fließen in ein aktualisiertes geologisches Modell ein, das
als Grundlage für die weitere Bohrplanung sowie die Erstellung einer ersten
Mineralressourcenschätzung dienen soll.

Auch aus der südlich der Main Zone gelegenen Central Zone liegen erste
Laborergebnisse vor. So ergab das Bohrloch BHC-26-01 einen
durchschnittlichen Antimonanteil von 2,63 % über eine Strecke von 2,20
Metern, darunter ein hochgradiger Abschnitt von 10,3 % Antimon über eine
Strecke von 0,40 Metern. Damit wurde die zuvor durch Oberflächenarbeiten
identifizierte Mineralisierung erstmals auch durch Bohrungen in der Tiefe
bestätigt. Zusätzlich meldete die Gesellschaft einen Goldfund im Bohrloch
BHC-26-13 in einer Tiefe von 165,85 Metern. Eine vorläufige Untersuchung
mittels tragbarem Röntgenfluoreszenzgerät (XRF) ergab einen lokalen
Goldgehalt von 285 g/t. Da es sich hierbei jedoch nicht um einen
repräsentativen Laborwert für einen vollständigen Bohrabschnitt handelt,
bleibt die wirtschaftliche Bedeutung dieses Fundes zunächst offen.
Grundsätzlich könnte eine zusätzliche Goldmineralisierung jedoch das
wirtschaftliche Potenzial des Projekts erweitern.

Darüber hinaus wurde eine hochauflösende aeromagnetische und
elektromagnetische Vermessung des inzwischen mehr als 3.700 Hektar großen
Projektgebiets abgeschlossen. Im Rahmen der insgesamt 594
Fluglinienkilometer sollen geologische Strukturen identifiziert werden, die
auf weitere Antimonmineralisierungen hinweisen könnten. Die Ergebnisse
werden derzeit geophysikalisch ausgewertet und sollen zur Identifizierung
zusätzlicher Explorationsziele beitragen.

Insgesamt werten wir die jüngsten Entwicklungen positiv. Während die
Bohrergebnisse die hochgradige Antimonmineralisierung in der Main Zone
weiter untermauern, liefern die Untersuchungen der Central Zone erste
Hinweise auf zusätzliches Mineralisierungspotenzial außerhalb des bislang im
Fokus stehenden Hauptvorkommens. Die erfolgreich abgeschlossene Finanzierung
schafft zugleich eine verbesserte Grundlage für die Fortsetzung der
Explorationsaktivitäten. Der nächste wesentliche Meilenstein bleibt die
weitere geologische Abgrenzung der Mineralisierung als Voraussetzung für die
Erstellung einer ersten belastbaren Mineralressourcenschätzung.

Die aus einem Peer-Group-Vergleich hergeleitete Projektbewertung (siehe
Initial-Coverage-Studie vom 30.03.2026) behält weiterhin ihre Gültigkeit.
Gegenüber unserer bisherigen Bewertung haben wir einerseits den
Netto-Liquiditätszufluss in Höhe von 4,75 Mio. CAD hinzugerechnet. Dem steht
jedoch ein Anstieg der Aktienzahl um 10,64 Mio. auf 132,93 Mio. Aktien
gegenüber. Gleichzeitig haben wir die im Zuge der Kapitalerhöhung
hinzugekommenen Warrants in unser Black-Scholes-Modell integriert. Aufgrund
des niedrigeren Aktienkurses hat sich der Wertabschlag durch die
ausstehenden Warrants und Optionen auf -6,18 Mio. CAD (bisher: -12,00 Mio.
CAD) reduziert. Da der Verwässerungseffekt der Kapitalerhöhung überwiegt,
haben wir einen leicht niedrigeren fairen Wert je Aktie in Höhe von 2,52 CAD
(1,60 EUR bei 1,00 CAD = 0,63 EUR, Stand: 15.10.2026, 08:50 Uhr UTC)
ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=e02c88f9609403748461b17e3f278d97

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Fertigstellungsdatum: 15.10.2026 (16:06 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 16.10.2026 (09:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=dfb57e80-c8a2-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2416782 16.10.2026 CET/CEST

°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Antimony Resources

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Wertvollster KI-Anbieter der Welt
Schon profitabel? Was wir zum IPO von Anthropic wissengestern, 16:42 Uhr · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habe13. Okt. · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen12. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen