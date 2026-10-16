Original-Research: Steico SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Steico SE - von Montega AG

16.10.2026 / 11:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Steico SE

     Unternehmen:               Steico SE
     ISIN:                      DE000A0LR936

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.10.2026
     Kursziel:                  30,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q3 zeigt mit zweistelliger Marge die erwartete Stabilisierung

STEICO hat am 13.10. nach Börsenschluss den 9M-Zwischenbericht 2026
vorgelegt und die Guidance konkretisiert.

[Tabelle]

Spürbares Wachstum von gedämpfter Basis: In Q3 erzielte STEICO ein
Erlöswachstum von 8,9% yoy auf 100,7 Mio. EUR, wobei das Vorjahresquartal
durch verlängerte Lieferzeiten als Folge eines Brandvorfalls im Werk
Gromadka ausgebremst worden war. Gegenüber Q2/26 fiel die Topline um 4,5%
geringer aus. Dieses wurde jedoch noch durch Aufholeffekte aus dem
witterungsbedingt schwachen ersten Quartal begünstigt. In Summe rangiert
STEICO nach 9M mit einem Konzernerlös i.H.v. 301,0 Mio. EUR (+3,2% yoy) im
Rahmen unserer Erwartungen und der Guidance. Details zur
Geschäftsentwicklung in den einzelnen Produktbereichen wurden mit der
Zwischenmitteilung wie üblich nicht bekannt gegeben.

Operative Marge wieder zweistellig: Das EBIT lag in Q3 mit 10,3 Mio. EUR um
29,7% über Vorjahr und auch deutlich über dem Q2-Niveau (8,4 Mio. EUR). Die
EBIT-Marge fiel mit 10,3% (bezogen auf den Umsatz) wieder knapp zweistellig
aus (Vj.: 8,6%; Q2/26: 8,0%), bewegte sich aufgrund anhaltend hoher Energie-
und Rohstoffkosten aber noch weit unter früheren Niveaus. Nach 9M stand ein
operatives Ergebnis von 24,9 Mio. EUR zu Buche (-14,4% yoy).

Guidance konkretisiert: Den Markt für Holzfaser-Dämmstoffe sieht STEICO
weiterhin durch Überkapazitäten und Preisdruck geprägt und das Bauvolumen
trotz einer steigenden Zahl an Baugenehmigungen noch durch den
Genehmigungseinbruch in 2023/2024 sowie die insgesamt schleppende
Hochbaukonjunktur belastet. Vor diesem Hintergrund zeigt sich der Vorstand
für 2026 hinsichtlich des avisierten Erlöswachstums mit +0 bis 4% yoy zwar
etwas optimistischer (zuvor: -2 bis +4% yoy), kappte die EBIT-Prognose
jedoch am oberen Ende auf nun 30,6 bis 35,0 Mio. EUR (zuvor: 30-38 Mio.
EUR). Dies entspräche einer EBIT-Marge von 8,0 bis 8,8% (zuvor: 8,0% bis
9,5%; bezogen auf die Gesamtleistung). Beides deckt sich mit unseren
bisherigen Erwartungen.

Fazit: STEICO hat u.E. ein solides Q3 hinter sich und zeigte mit der
Rückkehr auf ein zweistelliges Margenniveau die erwartete Stabilisierung.
Wenngleich auf Gesamtjahressicht mit einem Ergebnisrückgang zu rechnen ist,
erachten wir die schwache Kursentwicklung (YTD: -21,0%) als stark überzogen.
STEICO ist ein profitabler Weltmarktführer in einer attraktiven Nische des
zyklischen Bausektors, die strukturellen Markttreiber und den Investment
Case sehen wir als voll intakt an. Angesichts des aus fundamentaler Sicht
nicht nachvollziehbaren Bewertungsniveaus (KBV: 0,6x) bekräftigen wir das
Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 30,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4666d7766db4bef12ee9602b654d5dda

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=b6e450e2-c944-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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