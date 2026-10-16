Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG

16.10.2026 / 11:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE

     Unternehmen:               ZEAL Network SE
     ISIN:                      DE000ZEAL241

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.10.2026
     Kursziel:                  70,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Preview: Solides Q3 und starker Auftakt ins Q4 machen Anhebung der Guidance
zunehmend wahrscheinlicher

ZEAL Network SE wird am 4. November die Zahlen für das dritte Quartal 2026
vorlegen. Wir erwarten eine solide organische Entwicklung sowie einen
positiven Umsatzbeitrag aus der im Quartal getätigten Akquisition von
SevenCanyon.

[Tabelle]

Das dritte Quartal verlief aus unserer Sicht solide. Das kumulierte
Spielvolumen von Eurojackpot und 6aus49 lag mit knapp 2,1 Mrd. EUR nur ca.
1,5% unter dem Vorjahr. Dabei ist die starke Vergleichsbasis zu beachten: Im
Vorjahresquartal erreichte der Eurojackpot zweimal die Obergrenze von 120
Mio. EUR. Die 15 Maximaljackpots im abgelaufenen Quartal bei der Lotterie
6aus49 konnten dies nicht vollständig ausgleichen, was die höhere Bedeutung
des Eurojackpots unterstreicht. Hinzu kommen der weiter wachsende Umsatz der
Soziallotterien, insbesondere der Traumhausverlosung, sowie der erste
Umsatzbeitrag der Anfang Juli erworbenen SevenCanyon (MONe: 6 Mio. EUR für
Q3). Insgesamt erwarten wir somit einen Umsatz von 68,2 Mio. EUR, was einem
Wachstum von 11,6% entspräche.

[Abbildung]

Beim EBITDA rechnen wir mit einem leicht unterproportionalen Anstieg auf
20,5 Mio. EUR (Marge: 29,6%). Dafür sehen wir im Wesentlichen zwei Gründe.
Zum einen erwarten wir im Kerngeschäft angesichts der insgesamt guten
Jackpotentwicklung weiterhin hohe Marketingaktivitäten. Zum anderen dürfte
das erstmals in Q3 konsolidierte Geschäft von SevenCanyon eine höhere
Marketingquote als ZEAL aufweisen. Auch die übrigen Kostenpositionen dürften
dadurch beeinflusst werden.

Ausblick Q4: Wie die obige Grafik zeigt, ist das vierte Quartal mit bereits
drei Spitzenauslosungen im Eurojackpot sehr erfreulich angelaufen (+50%
qtd). Wir erwarten daher ein gutes Schlussquartal und erachten beim erneuten
erreichen des Spitzenjackpots eine Anhebung der Guidance für wahrscheinlich.

Fazit: Wir erwarten eine solide Entwicklung in Q3 und sehen für den weiteren
Jahresverlauf gute Voraussetzungen für eine Anhebung der Guidance. Die
jüngsten Kursrückgänge werten wir daher als klare Chance und bestätigen die
Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=9e2de82dde1987dee46c678f4b1b6e4d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=4638a39f-c946-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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