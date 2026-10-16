Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Notfallreform

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Notfallreform:

"Notaufnahmen sind überfüllt, weil der Zugang zu ihnen zu leicht ist ... Die Frist, in der dem Patienten geholfen werden muss, schwankt von Land zu Land, in Nordrhein-Westfalen sogar zwischen Stadt und Dorf. Leitstellen, Rettungsdienste, Krankenhäuser und Vertragsärzte arbeiten oft aneinander vorbei. Es ist gut, dass die Regierung dieses Problem beheben will. Die am Donnerstag vom Bundestag verabschiedete Notfallreform ist ein großer Schritt in Richtung gleichwertiger Lebensverhältnisse, zu deren Sicherstellung der Gesetzgeber immerhin verpflichtet ist. Fachleute mahnen seit Jahren zu einer Modernisierung des Rettungswesens, denn aktuell schluckt das kleinstaatlich aufgebaute System zu viel Geld und stellt längst nicht die Versorgung sicher, zu der die bestens ausgebildeten Sanitäter und Notärzte in der Lage wären."/DP/jha