Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Streit um EU-Haushalt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Streit um EU-Haushalt:

"Tatsächlich ist es ein bemerkenswert rückwärtsgewandter Entwurf der irischen Ratspräsidentschaft, der beim EU-Gipfel auf dem Tisch liegt. Während die beiden traditionellen Fördertöpfe, Landwirtschaft und Regionalförderung, verschont bleiben, soll bei Wettbewerbsfähigkeit, Außenpolitik und Grenzschutz gespart werden. Selbst die finanziellen Reserven für unvorhergesehene Krisen werden zusammengestrichen. Ausgerechnet jene Bereiche also, wo die Europäer künftig mehr Verantwortung übernehmen sollen, will man opfern. Umso mehr kommt es nun darauf an, dass die von Deutschland angeführte Widerstandstruppe hart bleibt. Sie fordert Kürzungen, aber viel wichtiger eine moderne Ausrichtung, um die Union strategischer aufzustellen und ihr etwas Gestaltungsfreiheit zu verschaffen."/DP/jha