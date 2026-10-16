Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine/Starlink

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Ukraine/Starlink:

"Ohne die USA und andere Nato-Staaten wäre die Ukraine Putins Aggression ausgeliefert. Anders als auch von deutschen Politikern immer wieder verbreitet, kämpfen hier keine wackeren ukrainische Helden alleine gegen einen übermächtigen Feind. Erst die militärische Hilfe der USA und mittlerweile in stärkerem Maß auch die der Europäer ermöglicht den Erfolg. Trump will den Frieden aus innenpolitischen Gründen brachial erzwingen. Das ist zynisch. Und Selenskyj wird sich an das Istanbuler Abkommen aus dem März 2022 erinnern, das er auf Geheiß des damaligen britischen Premiers Boris Johnson nicht unterschrieben haben soll."/DP/jha