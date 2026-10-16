Pressestimme: 't-online' zu Erhöhung der Tabaksteuer

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu Erhöhung der Tabaksteuer:

"Jahrelang wurde die Tabaksteuer als Instrument der Gesundheitspolitik verkauft. Es gehe darum, die Menschen von schädlichen Zigaretten fernzuhalten, hieß es. Doch die neue Erhöhung beweist: Es geht nicht um die Gesundheit der Bürger, der Staat nutzt die Abhängigkeit von Millionen Menschen als verlässliche Einnahmequelle. Denn ginge es um die Gesundheit, dann würde der Fiskus nicht zugleich auch bei den Alternativen zulangen, mit denen Raucher ihren gesundheitsschädlichen Konsum zumindest reduzieren könnten."/DP/jha

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