Pressestimme: 'Volksstimme' zu US-Abkehr von der Ukraine

dpa-AFX · Uhr
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MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu US-Abkehr von der Ukraine:

"Das, was seit Tagen aus Washington in Richtung Ukraine hinausgeblasen wird, ist schnöder Verrat. Schlimmer noch: Die von Präsident Trump geforderte Ablösung seines Amtskollegen Selenskyj kann - obgleich mit Wahlen bemäntelt - als indirekter Aufruf zu einem Putsch verstanden werden. Auch Tech-Milliardär Musk meint, es sei für Selenskyj Zeit zu gehen. Gleichzeitig funktioniert das Starlink-System kaum noch. Für Trump ist das Kapitel Ukraine-Hilfe endgültig abgeschlossen. Russlands Machthaber Putin wird über diesen Seitenwechsel glücklich sein. Die Amerikaner servieren dem Aggressor die Ukraine zur Vernichtung auf dem Silbertablett. Letzter Anker für Selenskyj bleibt Europa. Hier wird die Unterstützung weiter praktiziert, vor allem von Deutschland. Verbunden mit dem steigenden Risiko, eines Tages im selbst im Krieg mit Russland zu stehen./DP/jha

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