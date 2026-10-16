Rauchen für den Haushalt - Bundestag beschließt satte Anhebung der Tabaksteuer

Berlin, 15. ⁠Okt (Reuters) - Rauchen wird in den nächsten Jahren deutlich teurer. Das beschloss der Bundestag am späten Donnerstagabend mit den Stimmen der regierungstragenden Fraktionen von Union und SPD. Der Preis für ‌eine Packung mit 20 Zigaretten soll damit 2027 im Schnitt auf 8,77 Euro steigen. Für 2028 sind dann ⁠9,56 Euro ⁠geplant, 2029 schon 10,42 Euro und 2030 gar 11,36 Euro.

Insgesamt wird laut Gesetzentwurf im Zeitraum 2027 bis 2030 mit steuerlichen Mehreinnahmen des Staates von gut zwölf Milliarden Euro gerechnet. Das Geld kommt ausschließlich dem Bund zugute ‌und soll Löcher im Haushalt stopfen. "Die ‌Gesetzesänderung dient auch dem Schutz der öffentlichen Gesundheit."

Der Bundestag geht mit dem Beschluss deutlich über den ursprünglichen Regierungsentwurf hinaus. Insgesamt ⁠wurde dafür gesorgt, dass noch einmal gut 3,3 Milliarden Euro ‌zusätzlich in die Staatskasse gespült ⁠werden sollen - 750 Millionen im Jahr 2027, aufsteigend bis zu 872 Millionen 2030.

Die schwarz-rote Koalition erhofft sich - ähnlich wie bei der geplanten Zuckersteuer auf Getränke - ‌eine Lenkungswirkung, so dass Bürger ⁠gesünder leben. Die Opposition beklagte ⁠eine weitere finanzielle Belastung der Konsumenten. Außerdem wird befürchtet, dass der Schwarzmarkt dadurch angeschoben wird.

Nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums sterben hierzulande rund 130.000 Menschen pro Jahr an den Folgen des Rauchens. Die volkswirtschaftlichen Kosten und die Belastungen für die Sozialsysteme werden auf rund 100 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)