Regierung will KI mit Industrie verzahnen - Nvidia-Kooperation geplant

Berlin, 16. Okt (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung will deutlich mehr Investoren nach Deutschland locken und dabei einen Schwerpunkt auf die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Industrie setzen. Es werde dabei eine Kooperation mit dem US-Chiphersteller Nvidia geben, aber auch deutschen Unternehmen, hieß es am Freitag in Regierungskreisen. Dies solle ein wesentlicher Beitrag sein, um industrielle KI voranzutreiben. Dafür seien Rechenleistung und Hochleistungschips nötig, außerdem Fachkräfte. Es gehe darum, den ‌Datenschatz der Industrie mit moderner KI zusammenzuführen.

Die Bundesregierung erwartet am Montag und Dienstag zu der Konferenz "Invest in Germany" in Berlin rund 200 Unternehmen, oft vertreten durch deren Chefs. Kanzler Friedrich Merz (CDU) will dabei bereits am Montagabend mit Nvidia-Chef Jensen ⁠Huang zusammenkommen. Zum ⁠Umfang der Kooperation äußerten sich Regierungsvertreter nicht. Laut "Handelsblatt" ist der Bund bereit, einen dreistelligen Millionenbetrag in das Projekt zu investieren.

Wie groß der Bedarf an Investitionen ist, zeigt eine neue Studie. Deutschland hat demnach seit 2019 eine Investitionslücke von bis zu 730 Milliarden Euro im Vergleich zu den USA aufgebaut. Dies berge jedoch zugleich eine der größten Investitionsmöglichkeiten in Europa, geht aus der Analyse von Allianz Research hervor, die zum Regierungsgipfel "Invest in Germany" in der kommenden Woche erscheint. Während die Investitionen in Deutschland ‌zwischen 2019 und 2025 um 6,4 Prozent zurückgingen, stiegen sie im Rest der ‌Euro-Zone um 6,7 Prozent und in den USA um 20,2 Prozent. Öffentliche Ausgaben allein reichten nicht aus, um die Lücke zu schließen. Entscheidend sei die Mobilisierung von privatem Kapital, um nachhaltiges Wachstum in Bereichen wie Energie, digitale Infrastruktur, Verkehr und Verteidigung anzustoßen.

"SCHNELLER UND EINFACHER"

Als Gründe ⁠für den Investitionsrückstand zu den USA und der Euro-Zone nennt die Allianz-Studie hohe Energiekosten, die zweithöchste Steuer- und Abgabenbelastung innerhalb ‌der OECD-Staaten, übermäßige Bürokratie und hohe Finanzierungskosten für Unternehmen. "Um dieses Kapital ⁠für Investitionen zu gewinnen, muss Deutschland vier zentrale Voraussetzungen in den Mittelpunkt stellen", sagte Allianz-Chefvolkswirt Ludovic Subran. "Schnellere und einfachere Genehmigungs- und Vergabeverfahren, klare Standards für öffentlich-private Partnerschaften, Reformen der Altersvorsorge zur Stärkung langfristig orientierten Kapitals sowie standardisierte Investitionsstrukturen."

Zudem könnten rund 450 Milliarden Euro mobilisiert werden, wenn nur fünf Prozent der neun Billionen Euro aus Finanzanlagen ‌deutscher Haushalte in produktive Investitionen umgeschichtet würden. Das staatlich geförderte private ⁠Altersvorsorgedepot, das im Januar 2027 starten soll, könne zum ⁠Katalysator für eine neue Investitionskultur in Deutschland werden.

Privates Kapital ist entscheidend, um Deutschland zu modernisieren, wie auch mehrere Regierungsvertreter sagten. Die Regierung wolle Investitionsmöglichkeiten aufzeigen, außerdem Reformen erläutern, die Deutschland attraktiver machten. Dazu gehörten Maßnahmen, um das Rentensystem stärker mit dem Kapitalmarkt zu verzahnen. Deutschland wolle mit seiner Top-Bonitätsnote AAA, der hohen Rechtssicherheit und dem vergleichsweise niedrigen Schuldenstand werben. Allerdings beklagen Unternehmen immer wieder die hohen Energiekosten, den Fachkräftemangel und die grassierende Bürokratie. Viele deutsche Firmen scheuen deswegen seit Jahren Investitionen hierzulande und weiten lieber ihre Engagements im Ausland aus.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte am Rande der IWF-Herbsttagung in Bangkok, die Investorenkonferenz sei über Wochen vorbereitet worden. Sie solle das Signal senden, dass Deutschland ein attraktiver Standort sei. Ein ⁠Regierungssprecher sagte in Berlin, das Erstarken der in Teilen rechtsextremen AfD werde keine Rolle bei der Konferenz spielen.

(Bericht von Christian Krämer und Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)